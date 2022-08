Irmão mais velho e amigos de infância entre os acusados de extorsão e ameaças a Paul Pogba. Gangue exigiu 13 milhões de euros ao jogador

Paul Pogba reconheceu que Mathias, o seu irmão, bem como vários amigos de infância, fazem parte do grupo que o jogador acusa de extorsão e de ameaça com arma de fogo. Aos poucos, Paul vai fazendo revelações que crescem na sua relevância e na gravidade, e a história desenvolve-se, chegando a ser macabra.

Primeiro, eram ameaças da parte de Mathias Pogba. Depois, foi o acusado a chamar “traidor” a Paul e a denunciar que este teria recorrido a bruxaria para lesionar o companheiro da seleção francesa, Kylian Mbappé. Entretanto, veio a público a notícia de que Paul Pogba teria sido chantageado por um gangue que lhe exigia 13 milhões de euros.

Segundo o jornal “Marca”, o internacional francês terá chegado a pagar quase 99 mil euros aos seus chantageadores, que incluiriam, diz agora o jogador, Mathias e vários amigos de infância. Alegadamente, entretanto, a quantia exigida já tinha baixado dos 13 para os três milhões. No final, Paul terá pago 99 mil euros porque, segundo a “France Info”, não seria possível levantar os três milhões do banco de imediato.

Quanto aos amigos, o jogador da Juventus terá dito à polícia que sempre tivera uma relação próxima com eles, tendo chegado a ajudá-los em momentos de dificuldades financeiras. No entanto, os problemas terão começado quando Paul Pogba se viu obrigado a expulsar um desses amigos de sua casa, ainda em Manchester. O jornal “The Sun” revela que isso aconteceu quando Paul se apercebeu de que haviam sido gastos 198 mil euros do seu cartão de crédito.

Mathias Pogba defende-se com um vídeo publicado nas redes sociais. “O meu irmão mais novo perdeu a noção da realidade há muito tempo. Paul quer destruir a família e ver-me morto na prisão”, diz Mathias na publicação. O mais velho dos Pogba argumenta ainda que não houve qualquer extorsão e que as quantias pedidas ao jogador da Juventus estariam justificadas “por documentos oficiais e registados” e que, dessa forma, seria um “gesto consentido”.