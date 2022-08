Bernardo Silva e a badalada mudança de ares: “Estou feliz aqui. É um clube que me adora, é um clube que eu adoro”

É pouco habitual mas Bernardo Silva tem sido uma das novelas de verão. O canhoto do Manchester City terá demonstrado interesse em sair do clube, pelo menos Pep Guardiola assim deu a entender nas últimas semanas. O Barcelona e o PSG serão os clubes que estão a abanar a serenidade do dia a dia do futebolista português.

Suplente utilizado nos dois primeiros jogos da Premier League (2-0 vs. West Ham; 4-0 vs. Bournemouth), Bernardo foi finalmente titular pelos cityzens este domingo, num jogo frenético e atentatório do controlo que Pep prega, que terminou 3-3 na casa do Newcastle.

Os campeões ingleses, que nunca souberam baixar o ritmo do jogo e esconder a bola, estiveram a perder por 3-1, assombrados pela coragem e vertigem de Allan Saint-Maximin. Bernardo Silva, a atuar mais pela direita, marcou um golo e fez uma assistência para Ilkay Gundogan.

Clive Brunskill

Depois do jogo, o número 20 da camisola cor de céu lamentou o empate, que não tivessem chegado ao quarto golo que até esteve bem perto. “Não foi um jogo perfeito, mas levamos um ponto. É como é. Sete pontos em três jogos não é mau”, sentenciou.

Mas como as novelas de verão não se vão embora como as nuvens, Bernardo Silva foi questionado sobre a suposta vontade de sair ou iminente transferência. O futebolista, ganhando uns segundos para escolher as palavras certas, riu-se.

“O que lhe posso dizer é que estou muito concentrado, muito concentrado na época aqui”, começou por dizer sobre o tema, aos microfones da Eleven Sports. “A época já começou, estamos no terceiro jogo. Não vale a pena pensar muito nesse tipo de temas. A realidade é que a época começou. Estou feliz aqui. É um clube que me adora, é um clube que eu adoro. Vou sempre dar o meu melhor por este clube. Este ano vai ser igual.”

Só o Arsenal, com nove, tem mais pontos do que o Manchester City. Os gunners recrutaram Gabriel Jesus e Oleksandr Zinchenko no Etihad, para além de Mikel Arteta, em dezembro de 2019. No próximo sábado, o City recebe o Crystal Palace de Patrick Vieira, que conta com um jogador com o perfil de Saint-Maximin: Wilfried Zaha. A forma como Pep Guardiola vai contrariar o contra-ataque do rival ou controlar o raio de ação de Zaha será um dos motivos de interesse da próxima jornada. Já Bernardo continua a apontar à equipa titular, onde parece estar para ficar…