Neville e a novela Ronaldo: “Porque é que o maior jogador de todos os tempos tem de esperar duas semanas para contar a verdade aos adeptos?”

Gary Neville foi em tempos um defesa durinho, mago guardador das costas da afinação beckhamniana, nada do outro mundo tecnicamente, mas perfeitamente encaixado naquela lógica de Alex Ferguson, onde mentalidade e compromisso também ganhavam e viravam jogos. Depois disso, foi comentador, depois treinador – agora sabe gozar com ele próprio como ninguém por esses tempos no Valencia – e voltou a vestir a capa de comentador há alguns anos, tornando-se num dos mais populares pundits de Inglaterra.

É das vozes mais mordazes da televisão local, sobretudo quando toca comentar e criticar o que se vai passando no Manchester United, o único clube pelo qual jogou, entre 1992 e 2011, com três Campeonatos da Europa e dois Mundiais pelo meio. Há poucos dias, na Sky Sports, um despique com Jamie Redknapp aqueceu: Neville defendeu os futebolistas e exigiu que os donos do clube, os Glazer, voassem para Manchester no dia seguinte ao 0-4, contra o Brentford. Às vezes fala como quem está a ler, mordente e fluído, atacando também em temas políticos.

Se o United – na última posição da Premier League depois de duas derrotas em duas jornadas – está a viver um drama, um pesadelo e uma tragédia identitária que se alastra também ao nível de jogo no relvado, há ainda outro tema que assombra o dia a dia no clube: o futuro de Cristiano Ronaldo. O capitão da seleção portuguesa faltou a uma grande parte da pré-época e regressou pouco antes de esta começar oficialmente. Depois de ficar no banco com o Brighton, começou a titular contra o Brentford.

Jon Buckle - EMPICS

De acordo com vários jornais e televisões, Cristiano Ronaldo continua a querer sair de Old Trafford. Foram apontados muitíssimos clubes como destino, mas a situação não é desbloqueada por nada, semeando um ponto de interrogação enorme. Diz-se que quer atuar na Liga dos Campeões. Depois de tanto se escrever, numa algo insólita resposta a uma publicação no Instagram, o futebolista admitiu que está por semanas uma entrevista esclarecedora, na qual a máscara da imprensa cairá, por tantas mentiras contadas, avisou.

Gary Neville, ex-colega do número 7 do United, foi ao Twitter exigir uma antecipação dessas revelações. “Porque é que o maior jogador de todos os tempos (é a minha opinião) tem de esperar duas semanas para contar a verdade aos adeptos do Manchester United? Levanta-te e fala agora”, sugeriu.

Segue-se agora, debaixo e sob várias camadas de incerteza, o clássico dos clássicos em Inglaterra, um Manchester United-Liverpool, na próxima segunda-feira (20h, Eleven Sports1). É um jogo quase bizarro, pela situação em que se encontram, pois o United leva duas derrotas e o Liverpool soma apenas dois pontos, depois de empates com Fulham e Crystal Palace.

A janela de transferências continua aberta, por isso a novela à volta de Cristiano Ronaldo deverá manter-se quente. Neville quer respostas já. “O clube está em crise e necessita que os líderes liderem. Ele é o único que pode agarrar esta situação pelo pescoço.”