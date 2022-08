Há quatro portugueses nomeados para a Bola de Ouro. E uma ausência que não se via desde 2005

A revista "France Football" divulgou esta sexta-feira os nomes dos 30 nomeados à Bola de Ouro e há quatro portugueses entre os nomeados: Rafael Leão, João Cancelo, Bernardo Silva e Cristiano Ronaldo, presente na lista de forma consecutiva desde 2004.

Leão vem de ser considerado o melhor jogador da Serie A depois de uma temporada a grande nível em que foi decisivo para o regresso aos títulos do AC Milan. Consegue a primeira nomeação para o prestigiado prémio que escolhe o melhor jogador do ano, tal como João Cancelo, campeão pelo Manchester City. Também jogador do City é Bernardo Silva, que está na shortlist da "France Football" pela segunda vez. Já para Cristiano Ronaldo, apesar da temporada menos conseguida no Manchester United, é a 18.ª nomeação para o prémio.

Todos eles ajudaram também a seleção nacional a qualificar-se para o Mundial de 2022, no derradeiro playoff que se jogou em março.

A lista completa de nomeados está aqui.

Surpreendente poderá ser a ausência de alguém que era presença consecutiva na lista desde 2005: no ano em que se mudou para Paris, Lionel Messi não aparece sequer nos 30 eleitos pela revista francesa.

Nomeados estão também dois jogadores que passaram recentemente por Portugal: Luis Díaz e Darwin Núñez, do Liverpool, contratados ao FC Porto e Benfica.

Para o prémio de melhor jovem do ano está nomeado outro português, o lateral Nuno Mendes, do Paris Saint-Germain.