A FIFA prepara-se para antecipar em um dia o início do Mundial de 2022. Catar - Equador será o jogo de abertura

A FIFA prepara-se para alterar a data e as Seleções que irão dar o pontapé de saída do Mundial de futebol de 2022, no Catar. Se a alteração for aprovada, o jogo inaugural será, como tradicional, com a equipa da casa, que, neste caso, defrontará o Equador, às 21 horas locais de 20 de novembro, domingo, anuncia o site da Globo. O jogo entre as mesmas equipas estava agendado para segunda-feira, dia 21, às 13 horas do Catar.

O primeiro jogo do torneio seria entre os Países Baixos e o Senegal, antes do espetáculo de abertura. A FIFA considera agora ser mais adequado que a cerimónia aconteça antes da partida inicial. Esta quinta-feira, a possibilidade de efetuar a alteração será analisada pelos responsáveis da organização, nomeadamente pelo órgão formado pelos presidentes das confederações continentais, que inclui, naturalmente, a UEFA.

Diz o site brasileiro que as duas seleções que participarão então no jogo inaugural concordaram com a alteração. Os Países Baixos e o Senegal, seleções que iriam ser as primeiras a entrar em campo no Campeonato do Mundo, deverão ter direito a um novo horário, que facilite a audiência televisiva, tanto na Europa como em África.

Não haverá qualquer alteração nas datas em que os clubes libertarão os jogadores para que estes se juntem às respetivas Seleções. No dia 14 de novembro, os atletas têm de se apresentar junto das suas federações.