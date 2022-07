Bruno Fernandes sobre futuro de Cristiano Ronaldo no Manchester United: “Não sei o que se passa na cabeça dele, mas temos de o respeitar”

Bruno Fernandes, por agora ainda companheiro de equipa de Cristiano Ronaldo no Manchester United, quebrou o silêncio e aceitou falar sobre a situação de impasse do capitão de Portugal. Com Ronaldo a faltar à pré-época do clube na Ásia e na Austrália, alegando razões pessoais, é com naturalidade que os média ingleses procuram informações no compatriota e amigo. Foi o que fez o “Mirror”. Mas o maiato diz que não sabe mais do que a maioria.

Fernandes admite que, perante a ausência prolongada do colega, com a justificação dada, tentou saber se estava tudo bem. “A única coisa que perguntei ao Cristiano, quando ele não apareceu, foi se estava tudo bem com a família. Ele disse-me o que se passava, e foi tudo”, disse o médio ao jornal inglês.

Quanto à permanência de CR7 no Manchester United este verão, Fernandes diz que não faz ideia. “Não sei o que o Cristiano disse ao clube ou ao treinador. Não sei o que se passa na cabeça dele, mas temos de o respeitar. (…) Temos de lhe dar algum espaço”, disse o internacional português, que garante: “Se ele quiser sair, é notícia, não lhe perguntei nada disso”.

“O Cristiano foi o nosso melhor marcador na época passada. Ele deu-nos golos, mas, obviamente, não depende de mim, é o clube que tem de fazer as suas escolhas e o Cristiano faz as suas próprias escolhas [também]”, disse ainda Bruno Fernandes, a partir de Perth, na Austrália, onde os red devils se despedem da tournée de pré-época, antes de voltarem a Manchester para o regresso da Premier League.