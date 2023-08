Caso Luis Rubiales: o abuso e a cultura de impunidade

A conquista do título de campeãs mundiais de futebol pela seleção espanhola foi ensombrada pelo comportamento do presidente da sua Federação, Luis Rubiales, que beijou na boca uma jogadora sem o seu consentimento (além de outros gestos lamentáveis). A sua defesa foi mais de surpresa perante a indignação pública do que de arrependimento sincero. Talvez porque a forma como toda a comunidade (Governos, media e opinião pública em geral) trata o desporto lhe tenha conferido um sentimento de impunidade.

