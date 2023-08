FIFA suspende preventivamente Luis Rubiales

A FIFA decidiu suspender preventivamente o presidente da Federação Espanhola de Futebol (RFEF) “a nível nacional e internacional”, anunciou este sábado o organismo máximo do futebol mundial.

A suspensão, que entra em vigor já este sábado, estende-se por 90 dias e enquanto decorre o processo disciplinar aberto na quinta-feira pela FIFA para averiguar o comportamento do líder da RFEF no caso que está a abalar as estruturas do futebol espanhol.

O comunicado da FIFA frisa que Rubiales deve “abster-se, mediante ele próprio ou de terceiros, de contactar ou tentar contactar” Jenni Hermoso ou “os seus mais próximos”.

A FIFA diz que Rubiales, a RFEF e a UEFA já foram informados da suspensão e que não dará mais esclarecimentos sobre o caso até à adoção de uma decisão final sobre o mesmo, reiterando “o compromisso absoluto com o respeito da integridade de todas as pessoas” e condenando “com máximo vigor todo o comportamento contrário”.

A sanção contra Luis Rubiales, caso seja considerado culpado pela FIFA, pode ir de uma multa até à inabilitação de exercer o cargo.

Na noite de sexta-feira, a RFEF publicou um comunicado em que ameaça com ações legais quem acusa Rubiales e defendendo o agora líder suspenso com fotos, que supostamente, provam que Jenni Hermoso levantou Rubiales ao colo momentos antes do dirigente a beijar na boca, gesto que diz ter sido consentido, o que a jogadora campeã do mundo já negou veementemente por duas vezes.

O governo espanhol e o Conselho Superior do Desporto do país vizinho anunciaram também medidas para afastar Luis Rubiales, depois deste se ter recusado a demitir num discurso durante Assembleia Geral extraordinária da RFEF realizada na sexta-feira.