FIFA abre um processo disciplinar a Luis Rubiales devido ao beijo que deu na boca de Jenni Hermoso na final do Mundial

O tumulto provocado pelo beijo não solicitado, nem consentido, que Luis Rubiales, presidente da Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF), deu nos lábios de Jenni Hermoso, uma das campeãs mundiais de futebol feminino, no último domingo, teve mais uma repercussão acrescentada à lista que diariamente tem aumentado: a FIFA informou o dirigente que é alvo de um processo disciplinar.

Em causa poderá estar uma infração do Código Disciplinar da entidade, em específico os dois primeiros pontos do Artigo 13, que obriga qualquer jogador ou oficial a “respeitar os regulamentos, diretivas, orientações ou decisões” de modo a respeitar “os princípios de fair play, lealdade e integridade”. Alguns desses comportamentos são identificado logo na alínea seguinte:

“a) violar as regras básica de conduta decente;

b) insultar uma pessoa de qualquer forma, especialmente se usar gestos, sinais ou linguagem ofensivas;

c) usar um evento desporto para demonstrações de natureza não desportiva;

d) comportar-se de uma forma que causa a disrupção do futebol ou da FIFA;

e) alterar ativamente a idade dos jogadores que surge nos cartões de cidadão que entregam às competições.”

Ou seja, o ato específico cometido por Luis Rubiales e que tanta polémica, crítica e comoção tem causado desde a final do Mundial feminino, não consta nos “exemplos” identificados na mais recente atualização (2023) do Código de Disciplina da FIFA.

O “El País” ou a “Marca”, por exemplo, apontam que uma eventual sanção ao presidente da RFEF poderá ir desde uma multa até à inabilitação para exercer o cargo. Em Espanha, o Conselho Superior de Desporto já recebeu quatro queixas formais que apelam à destituição do Rubiales, dado que esse órgão pode requerê-la ao Tribunal Administrativo do Desporto do país.

Na quarta-feira, Jenni Hermoso revelou, via o Sindicato dos Jogadores de Espanha, que está à espera de “medidas exemplares” contra as “ações inaceitáveis” cometidas por Luis Rubiales em Sydney, no estádio onde a seleção espanhola conquistou o primeiro Campeonato do Mundo feminino da sua história.