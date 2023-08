Luis Rubiales já é alvo de quatro queixas no Conselho Superior do Desporto espanhol, que pode pedir a sua destituição

Engravatado, de fato vestido e sorriso exacerbado, a postura de Luis Rubiales, presidente da Federação Espanhola de Futebol (RFEF), no palanque montado no relvado de Sydney para a cerimónia de entrega das medalhas e do troféu. Foi lá que cumprimentou, no domingo e uma a uma, as jogadoras da seleção do país acabadas de vencer o Mundial feminino, vê o tumulto que causou a aumentar a cada dia. A indignação não se cinge às duas mãos que usou para agarrar a cara da futebolista Jenni Hermoso e ao beijo que lhe deu nos lábios, visam igualmente o gesto que teve ainda na bancada do estádio, durante o jogo, quando tocou nos seus próprios genitais estando ao lado da Rainha Dona Sofia.

A convulsão social e política em Espanha a focalizar Rubiales no olho do furacão tem crescido à medida que se contam os dias desde a histórica conquista do Campeonato do Mundo: o ainda primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, juntou-se a outros detentores de cargos de soberania nas críticas públicas ao líder da maior entidade do futebol do país, aglomerando-se as assunções públicas contra o presidente da federação. “O que vimos foi um gesto inaceitável. As desculpas que o senhor Rubiales apresentou são insuficientes. Penso até que são inapropriadas e, por isso, tem ir mais longe”, disse, ainda antes de se saber das queixas concretas já submetidas contra o dirigente.

Esta quarta-feira, a Liga Profissional de Futebol Feminino do país apresentou uma queixa contra Luis Rubiales no Conselho Superior do Desporto, órgão do Ministério da Cultura espanhol pelo qual um protesto deste tipo pode originar uma solicitação formal ao Tribunal Administrativo do Desporto para destituir o presidente da federação - e já é a quarta exposição feita contra o dirigente. Junta-se às feitas por Miguel Ángel Galán, líder do Centro Nacional de Formação de Treinadores de futebol do país, o Sumar, partido político de esquerda, e Xavier Estrada Fernández, antigo árbitro internacional.

Variando na forma, todas as denúncias convergem no conteúdo, invocando a Lei do Desporto em Espanha que impôs às federações desportivas do país a criação de protocolos “de prevenção e atuação para situações de discriminação, abusos ou assédio sexual e assédio por razões de sexo ou autoridade”. No cumprimento desta obrigação, a RFEF tem um protocolo, aprovado em junho, no qual o “beijar à força” é descrito como o tipo de conduta “inaceitável que levará a consequências imediatas”.

As quatro denúncias coincidem neste ponto: Estrada Fernández lembrou que “a violência sexual é uma forma grave de violação dos direitos fundamentais”; Galán descreve o beijo forçado por Rubiales como “um ato sexista intolerável no desporto” e o Sumar, via a sua porta-voz, Marta Lois, defendeu que o “ato repugnante” do presidente da RFEF representa “uma infração grave”. As queixas pediram a destituição do dirigente cuja primeira reação às críticas foi apelidá-las de “palermices” inventadas por “idiotas em toda a parte”. Não demoraria a corrigir a mão e tentar remediar-se perante a repercussão mediática das suas palavras e do gesto que teve para com Jenni Hermoso.

No Dubai, em plena escala feita no voo de regresso da comitiva espanhola do Mundial, o presidente da federação gravou um vídeo a pedir desculpa - “Há um acontecimento que tenho de lamentar, por tudo o que aconteceu entre mim e uma jogadora, com quem tenho uma relação magnífica. Seguramente, errei” - que originou outra fonte de discórdia. O “Relevo” noticiaria que Rubiales pediu a Jenni Hermoso e, depois da sua recusa, até à família da jogadora, para participar nesse vídeo, tendo o mesmo site avançado que as declarações divulgadas pela RFEF e atribuídas à futebolista nunca foram proferidas pela própria.

Também esta quarta-feira, Jenni Hermoso proferiu, por escrito, as suas primeiras e factuais palavras desde o regresso da Austrália. “O meu sindicato, FUTPRO, em coordenação com a agência que me representa, TMJ, estão encarregues de defender os meus interesses e ser os meus interlocutores sobre este assunto”, lê-se no comunicado do referido sindicato que parece avalizar a notícia do “Relevo”. E fez mais: “Pedimos à RFRF que zele pelos direitos das jogadoras e adote medidas exemplares.”