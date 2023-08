Memórias dos antípodas: quando elas estiveram a 12 centímetros de serem melhores do que as melhores

Auckland. 19 mil quilómetros, dois segundos, silêncio, 12 centímetros.

No outro lado do mundo, até onde Portugal foi medir-se à elite do futebol feminino, a uns 19 mil quilómetros do território nacional, passaram cerca de dois segundos entre a bola ir ter com Ana Capeta, vinda da cabeça de Telma Encarnação, e o remate da alentejana chegar à baliza. Naquele abrir e fechar de olhos, o silêncio do Eden Park era ensurdecedor: como se as 42.958 almas que lá estavam tivessem, todas, sustido a respiração, contido o fôlego, numa ausência de ruído cuja intensidade feria os tímpanos.