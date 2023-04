Francisco Neto: “Sabíamos que ia ser um jogo muito físico e teríamos que ter uma circulação de bola rápida para não deixar a pressão chegar”

A análise a este jogo (e ao anterior)

“Adversários completamente distintos, sabíamos que ia ser um jogo muito físico e que teríamos que ter uma circulação de bola muito rápida para não deixar que a pressão chegasse, reconhecer o lado contrário. Não entrámos muito bem, mas fomos crescimento e deveríamos ter tido mais critério, vamos retirar as ilações e fazer as nossas conclusões deste estágio, que foi altamente produtivo. Depois, iremos acompanhar as jogadoras nos clubes para decidirmos quem serão as melhores para o Campeonato do Mundo.”

O que leva deste estágio?

“Balanço positivo pela entrega das jogadoras, pela ambição de quererem ganhar, pela forma competitiva como estiveram nos dois jogos com padrões e problemas completamente distintos. Acima de tudo, tirei muitas ilações para as necessidades que vamos ter no Mundial em função das adversárias.”

As jogadoras e o futuro

“É confiar em todas e saber que quem vai lá para dentro consegue dar resposta, quem entra acrescenta e queremos continuar nesse registo, é algo que queremos. Temos mais jogadoras em Portugal, felizmente. Ainda hoje tivemos o amargo das nossas sub-19 não conseguirem conseguir o apuramento para o Europeu, mas, tal como nas sub-17, chegámos ao final das qualificações a lutar e isto é que está a ficar enraizada na formação em Portugal. Sem dúvida, isto é que faz com que tenhamos mais opções e cada vez mais bem preparadas. Estamos muito contentes com esse projeto que estamos a criar.”

11.055 pessoas no estádio

“Primeiro, agradecer muito a presença de quem cá esteve. As pessoas aqui aderem muito ao futebol, as pessoas identificam-se cada vez mais com as nossas seleções, é maravilhoso termos estas pessoas a acompanharem as nossas seleções.”