Francisco Neto: “Temos de continuar a crescer, a ter mais vezes a bola no meio das adversárias”

A análise ao jogo

“Sabíamos que este Japão é uma equipa dominadora, foram-no em alguns momentos, mas noutros criámos perigo, conseguimos ter bola, circular e impedir a progressão do Japão, muito daquilo que tínhamos planeado. Mas vamos retirar ilações, sabemos que temos de continuar a crescer, a conseguir, acima de tudo, ter mais vezes bola no meio delas, sob pressão, esse reconhecimento de espaços. Era um jogo de preparação importante para isso, mas também tiramos coisas muito boas deste resultado. Hoje era um dia em que o processo era o mais importante de tudo.”

Que lições leva da partida?

“Acima de tudo, com muitas coisas do processo e do que temos vindo a trabalhar. Nesta instituição, claro que nunca ficamos contentes quando não ganhamos, somos uma equipa ambiciosa, foi isso também que nos fez crescer e chegar onde estamos, mas temos de perceber contra quem jogámos e em que nível estamos e para onde queremos ir. São jogos como estes que nos fazem avaliar e perceber o que temos de fazer para estarmos prontos para o Mundial.”

O próximo jogo, com o País de Gales

“Há forte probabilidade de haver muitas mudanças, é um estágio de preparação, queremos ver o máximo número de jogadoras possível e retirar as nossas ilações para o que será, depois, a nossa convocatória para o Mundial.”