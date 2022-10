Francisco Neto: “Já não tenho palavras, elas sabem que sou o primeiro admirador delas”

Triunfo

“Já não tenho palavras, elas sabem que sou o primeiro admirador delas. Para o bem e para o mal, digo o que penso. Hoje, mais uma vez, deram prova daquilo que são. Hoje foi um jogo que podia ter sido melhor, mas foi merecido, foi merecido.”

Portugal

“É uma emoção muito grande, é uma paixão. Uma paixão pelo país, pelo que fazemos, é um crescimento incrível que temos tido nestes últimos anos, fruto [do trabalho] de muita gente que não está aqui, que está ali atrás, que trabalha muito. Fruto do que é o trabalho dos clubes, uma palavra para eles. E agora é desfrutar. Estamos muito felizes. E ainda temos muito para crescer e temos de continuar.”

Futuro

“Estamos a depender de nós, é o melhor sentimento do mundo. Independentemente do que for acontecendo nos outros resultados, é como diz a Tatiana: na pior das hipóteses, em fevereiro, lá vamos nós embarcar na nossa aventura, à procura do nosso sonho.”