Veja aqui o 11 de Portugal para a estreia no Campeonato da Europa de futebol feminino contra a Suíça

Portugal

Inês Pereira, Catarina Amado, Diana Gomes, Carole Costa, Joana Marchão, Dolores Silva, Tatiana Pinto, Andreia Norton, Ana Borges, Jéssica Silva, Diana Silva

Suíça

Thalmann, Maritz, Calligaris, Kiwic, Aigbogun, Maendly, Walti, Crnogorcevic, Reuteler, Sow, Ramona Bachmann

São estas as equipas para a jornada inaugural do Grupo C, naquela que é a segunda presença da seleção portuguesa em Campeonatos da Europa de futebol feminino. Mais tarde, pelas 20 horas, entram em campo Países Baixos e Súecia.

Kika, a futebolista criativa do Benfica, treinou na véspera, foi convocada e vai começar este jogo no banco.