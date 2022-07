Francisco Neto: “Temos dito que queríamos que os portugueses desfrutassem de nos verem a jogar, tenho a certeza absoluta que o fizeram hoje”

Estreia no Europeu

“Primeiro, estou muito orgulhoso. Temos dito que queríamos que os portugueses desfrutassem de nos verem a jogar, tenho a certeza absoluta que o fizeram hoje. Tirando os primeiros 20 minutos, Portugal assumiu o jogo a partir daí, teve as melhores oportunidades, marcou dois golos, podíamos ter marcado mais. Tive muito prazer. Disse às jogadoras, no final, que tenho muito orgulho, independentemente do resultado, desta atitude e compromisso, com este nível de organização, especialmente na segunda parte. Fazem de mim um treinador muito orgulhoso.”

Qual foi a mensagem ao intervalo?

“De tranquilidade. Sentimos, no fim da primeira parte, que estávamos por cima, a dominar, que estávamos bem, que assim que fizéssemos o golo elas iam tremer e que íamos conseguir estar por cima. Foi o que aconteceu. Paulatinamente fomos crescendo, assim que apareceu o golo a nossa preponderância ofensiva foi maior. A sair daqui algum vencedor só podia ser Portugal.”

Aqueles primeiros 5 minutos

“As coisas poderiam ter-se tornado diferentes, mas o jogo tem estas casualidades. Nas duas primeiras vezes que a Suíça foi à nossa baliza acaba por fazer os dois golos. Não fomos competentes o suficiente para impedir isso, mas, independentemente disso, Portugal foi superior no jogo.”