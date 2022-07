Ana Borges: “Mostrámos o caráter que esta equipa tem”

Jogo

“Não foi uma entrada fácil. Depois tivemos de correr ainda mais contra a corrente do jogo. Quem ficou a ver o jogo até ao fim, claramente fomos a equipa que merecia sair daqui com os três pontos. Sabíamos do potencial da Suíça, fizemos o nosso jogo, demonstrou-se em campo.”

Palavras de Francisco Neto ao Intervalo

“Disse para estarmos tranquilas, que tínhamos de ganhar mais duelos. Foi notório na segunda parte, foi isso que melhorámos. Acabamos por empatar o jogo e poderíamos inclusive ter marcado o 3-2.”

145 internacionalizações

“É sempre bom fazer muitas internacionalizações pelo nosso país. Tê-lo feito no Campeonato da Europa é muito, muito bom, no entanto preferia que tivesse sido com uma vitória. Mostrámos o caráter que esta equipa tem, isso é uma mais-valia.”

O que vem aí

“Sabemos que os adversários que se seguem são completamente diferentes. A Suécia e os Países Baixos são muito fortes também. Sabemos as dificuldades que vamos ter, as segundas são as atuais campeãs da Europa. Vamos fazer o nosso jogo, fazer o que nos é pedido e, no fim, se conseguirmos os três pontos melhor ainda..”