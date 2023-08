GP Países Baixos: terceira pole consecutiva para Max Verstappen em casa

No mar laranja que a cada ano invade Zandvoort desde o regresso do GP Países Baixos ao calendário, em 2021, continua a ter aquilo que deseja: Max Verstappen a brilhar. O rapaz da casa venceu as duas primeiras edições após um interregno da prova neerlandesa que durava desde 1985 e em 2023 para lá caminha.

Para já, garantiu a 8.ª pole do ano - igualando a meio da temporada de 2023 o número de poles conseguidas em 2022 - e a terceira consecutiva em Zandvoort, numa qualificação algo caótica, primeiro devido às condições mistas, com a pista molhada e algumas pingas de chuva a caírem no final do Q1, e já no final com duas bandeiras vermelhas no Q3.

Lando Norris, de uma McLaren que durante boa parte da sessão pareceu capaz de bater a Red Bull, partirá em 2.º, a quase seis décimos de segundo de Max, uma enormidade, com George Russell a salvar a honra da Mercedes com o terceiro tempo, depois de Lewis Hamilton ficar-se pelo Q2 pela segunda vez este ano.

A qualificação para o GP Países Baixos ficou ainda marcada pela presença de dois Williams no Q3, pela primeira vez desde 2017. O norte-americano Logan Sargent, também de forma inédita numa última fase de qualificação, seria, no entanto, um dos protagonistas pela negativa no Q3, ao embater com violência o seu Williams nas barreiras, obrigando a uma longa paragem para retirada do carro e reparação das barreiras de proteção. Já o colega Alex Albon foi uma das boas surpresas: vai partir de 4.º.

Charles Leclerc (Ferrari) também bateu nos últimos minutos da qualificação e vai partir apenas de 9.º, numa grelha que terá seis carros diferentes nas seis primeiras posições.

O GP Países Baixos começa domingo às 14h de Lisboa.