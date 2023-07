GP Grã-Bretanha: Max Verstappen põe a 6.ª no dia do renascimento da McLaren

A 6.ª vitória consecutiva de Max Verstappen já não será exatamente uma notícia, mas o GP Grã-Bretanha trouxe, pelo menos, algo que há muito que a Fórmula 1 não tinha: alguma emoção. A surpreendente subida de performance da McLaren colocou mais um player na luta pelo melhor dos outros, com Lando Norris a terminar em 2.º e Oscar Piastri em 4.º, com Lewis Hamilton, num Mercedes também a sugerir melhorias em corrida, a fechar o pódio, no 3.º posto.

A andar para trás parecem estar os Ferrari e os Aston Martin, mas a segunda parte da temporada trará seguramente boas batalhas entre estas equipas, na esperança de roubar alguma vitória que Verstappen ou a Red Bull não consiga, sabe-se lá como, agarrar.

O início, tal como o final da qualificação na véspera, ainda trouxe esperanças ao público britânico, com um arranque agressivo dos dois McLaren. Norris passou mesmo para primeiro, Piastri tentou, numa ultrapassagem arriscada por fora, dobrar Verstappen, mas o neerlandês aguentou o 2.º posto. Durante um par de voltas, Silverstone rugiu, mas mal o DRS foi ativado, o campeão mundial passou, proverbialmente, para a frente. Norris, apesar de tudo, aguentou-se ainda longas voltas perto do líder do campeonato.

A entrada do safety car em pista, após a morte anunciada do Haas de Kevin Magnussen em plena pista à volta 33, permitiu a Verstappen, Norris e Hamilton aproveitar uma paragem nas boxes à borla. Piastri já tinha parado e viu-se ultrapassado pelo sete vezes campeão mundial.

No retomar, a escolha de colocar pneus duros nos McLaren parecia um erro, face aos macios no Mercedes de Hamilton e no Red Bull de Verstappen. Talvez terá sido, mas Norris aguentou heroicamente os ataques de Hamilton. Foi mesmo o melhor momento da corrida. Os upgrades da McLaren parecem, de facto, algo a ter em conta para o que resta do campeonato.

Desilusão para os Ferrari: Charles Leclerc foi 9.º e Carlos Sainz 10.º. Alexander Albon foi 8.º, num grande resultado em casa para a Williams. Sergio Perez (Red Bull) recuperou do 15.º posto de onde partiu até ao 6.º lugar.