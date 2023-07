GP Grã-Bretanha: em Silverstone ainda se sonhou com a pole de Lando Norris, mas Verstappen “deu cabo de tudo”

O bruaá ouvido nas bancadas de Silverstone naqueles últimos segundos da sessão eram de surpresa e de encantamento, tudo ao mesmo tempo. Afinal, Lando Norris, piloto da casa, a conduzir um carro britânico, chegava ao topo da lista de tempos. Por momentos, sonhou-se com uma pole inglesa, mais ainda, sonhou-se com o regresso da McLaren aos bons momentos depois de uma última temporada desastrosa. Esta para lá caminhava, até Lando trazer uma atualização aerodinâmica aparentemente milagrosa para o GP Áustria.

Mas milagres na Fórmula 1 há poucos e àquele bruaá seguiu-se um suspiro não de alívio mas sim de desilusão: atrás de Lando vinha Max Verstappen e Verstappen, nas palavras do sempre bem-disposto Norris “deu cabo de tudo”.

Sem grande contemplações, o neerlandês colocou o seu Red Bull à frente do McLaren de Norris e à frente de toda a gente, para agarrar a 5.ª pole consecutiva. Nesta altura, parece quase intocável. Isto em mais uma jornada de miséria para Sergio Pérez, que também pela 5.ª vez consecutiva falhou o Q3. Aliás, desta vez nem ao Q2 foi.

Na box da McLaren, porém, festejou-se como se de uma pole se tratasse. Até porque o 3.º melhor tempo foi da autoria de Oscar Piastri, o rookie australiano, que aproveitou da melhor maneira as atualizações que lhe chegaram ao carro apenas este fim de semana, depois de Norris já ter dado um grande salto de performance há uma semana em Spielberg, onde foi 4.º.

Seguiram-se os dois Ferrari, de Charles Leclerc e Carlos Sainz, que andaram pegados durante a sessão. Fecharam o top 10 os Mercedes de George Russell e Lewis Hamilton (com updates no carro que poderão notar-se mais em corrida), Alex Albon, extraordinário no frágil Williams, Fernando Alonso (Aston Martin) e Pierre Gasly (Alpine).

A Aston Martin parece continuar a sua ligeira curva descendente de resultados, com Lance Stroll a ficar-se pelo 12.º posto. Já Sergio Perez só se pode queixar do azar. O mexicano acabou por ser vítima das circunstâncias do final do Q1, quando uma bandeira vermelha levou toda a gente para as garagens a três minutos do final da sessão. No regresso, com a pista já seca, todos os tempos melhoraram, mas uma bandeira amarela causada por Valtteri Bottas acabaria por estragar a volta a quem ainda tentava subir na tabela de tempos. Perez foi um deles.