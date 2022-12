GP China cai novamente do calendário. GP Portugal é forte hipótese para 2023

A Fórmula 1 confirmou esta sexta-feira o cancelamento do GP China de 2023, deixando o calendário do próximo ano, para já, com 23 corridas. Contudo, a ideia de um calendário com um número recorde de 24 grandes prémios não deverá cair e Portimão é forte hipótese para substituir a prova de Xangai.

À semelhança de 2020 e 2021, em que o circuito algarvio foi palco do regresso da Fórmula 1 a Portugal, os efeitos da pandemia poderão ajudar o Autódromo Internacional do Algarve a receber a corrida na condição de circuito de substituição, uma hipótese avançada por João Carlos Costa, comentador de Fórmula 1 da Sport TV. Várias publicações internacionais, como a “Autosport”, apontam a pista de Portimão como a mais forte candidata, mas o acordo ainda não deverá estar fechado.

A corrida que irá substituir o GP China poderá ser anunciada durante o Conselho Mundial da FIA, já no dia 9. O GP Portugal de 2023, a avançar, deverá acontecer no fim de semana de 15 e 16 de abril, entre o GP Austrália e o GP Azerbaijão. Seria a 4.ª prova do ano.

Covid-19 volta a adiar China

“A Fórmula 1 pode confirmar, na sequência de diálogo com o promotor e autoridades relevantes, que o GP China 2023 não vai acontecer devido as dificuldades apresentadas pela situação atual da covid-19 no país”, pode ler-se numa curta comunicação lançada pela F1 nos seus meios oficiais.

Nas últimas semanas assistiu-se a um aumento de casos de covid-19 na China, ao qual as autoridades do país responderam com novos confinamentos, em linha com a política covid-zero que a nação adotou desde o início da pandemia. Mas as ruas das principais cidades chinesas têm-se enchido de manifestantes, que contestam os isolamentos forçados numa altura em que boa parte do mundo já convive com o vírus sem grandes restrições.

A China continua também a exigir quarentena em caso de infeção - cinco dias num centro de isolamento e mais três em casa. De acordo com o BBC, este pormenor foi de grande importância para o cancelamento da prova, já que a Fórmula 1 não quer correr riscos de ver pilotos ou membros do staff das equipas retidos em Xangai durante dias caso apresentem um teste positivo.

No mesmo comunicado, a Fórmula 1 diz estar a “analisar alternativas” para a substituição da corrida, que poderá, então, viajar para Portugal.

Em 2020 e 2021 Lewis Hamilton foi o vencedor da prova. No primeiro ano, a corrida aconteceu com restrições de público e a segunda com as bancadas totalmente fechadas.