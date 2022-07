GP Hungria: George Russell consegue primeira pole da carreira, Verstappen partirá de 10.º

George Russell, piloto da Mercedes, vai partir da pole position no GP Hungria, arrancando do primeiro lugar da grelha pela primeira vez na sua carreira. O britânico foi mais rápido do que toda a concorrência na 13.ª prova do campeonato, melhorando cerca de um segundo em comparação com o que fez nos treinos livres de sexta-feira — fez a melhor volta em 1.17,377 minutos —, e disse "sentir-se na lua" e "eufórico" por ter sido o melhor na qualificação.

Perto do final, Carlos Sainz tinha o tempo mais rápido, mas o espanhol da Ferrari foi batido por Russell por 0,044 segundos. Em terceiro arrancará o outro Ferrari, Charles Leclerc, que considerou "não ter sido um bom dia", queixando-se de "inconsistência" e problemas com os pneus.

Mau sábado teve a Red Bull, cujos pilotos fizeram somente 10.º e 11.º. Max Verstappen partirá de 10.º e Sergio Pérez um lugar atrás do neerlandês. A sessão da Red Bull ficou marcada por alguns problemas técnicos, chegando Verstappen a queixar-se que "nada funcionava" no seu monolugar.

Recorde-se que Verstappen, campeão em título, lidera o Mundial com 233 pontos, com Charles Leclerc em segundo com 170 pontos. A corrida do GP Hungria começa no domingo às 14h00.