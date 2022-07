“Ser piloto nunca foi a minha única identidade”. Sebastian Vettel anuncia fim da carreira na F1 no final da época

Sebastian Vettel, 35 anos, tetracampeão do mundo de Fórmula 1, terceiro piloto com mais vitórias de sempre na categoria, apenas atrás de Michael Schumacher e Lewis Hamilton, anunciou que vai deixar os Grandes Prémios no final da temporada 2022. Além das declarações de circunstância no comunicado oficial da equipa Aston Martin, o alemão criou uma conta no Instagram e gravou um vídeo em que explica, olhos nos olhos com o espectador, porque decidiu que era tempo de viver a vida fora das pistas, citando a família e outras lutas como razões decisivas para abandonar a Fórmula 1.

A preto e branco, começamos por ver um banco vazio, daqueles que podemos todos ter nas nossas cozinhas. Vettel chega, de t-shirt sem imagens nem frases, com o cabelo comprido a que nos habituou nos últimos tempos. Sobressai outra característica a que o antigo piloto de Red Bull e Ferrari nos acostumou também: a sinceridade. Tanto nas palavras como na expressão do seu rosto.

Vettel começa por fazer o anúncio, em jeito oficial, com o obrigatório “venho por este meio”. Depressa o diálogo se torna direto, intimista, como se diria na música. “Talvez devesse começar com uma longa lista de pessoas a quem tenho de agradecer”, diz em inglês, com legendas. “Mas penso que é mais importante explicar as razões por detrás da minha decisão”, prossegue.

“Amo este desporto”, confessa Vettel, acrescentando: “É uma peça central da minha vida desde que me lembro”. O germânico diz então: “Por muito que haja vida em pista, há também a minha vida fora dela”. “Ser piloto nunca foi a minha única identidade. Acredito muito na identidade como o facto de sermos quem somos e o modo como tratamos os outros, e não apenas aquilo que fazemos”, explica o piloto da Aston Martin.

Chegamos à parte em que caímos facilmente na ilusão de que não nos limitamos a ser espectadores de um vídeo; somos amigos de Vettel, vamos a casa dele: “Quem sou eu? Eu sou o Sebastian, pai de três crianças e marido de uma mulher maravilhosa. Sou curioso e facilmente impressionável por pessoas apaixonadas e talentosas. Sou obcecado pela perfeição. Sou tolerante e sinto que todos temos os mesmos direitos a viver, independentemente da aparência, de onde vimos e de quem amamos. Adoro estar lá fora, amo a natureza e as suas maravilhas. Sou teimoso e impaciente. Consigo ser irritante. Gosto de fazer rir as pessoas. Gosto de chocolate e do cheiro a pão fresco. A minha cor preferida é o azul. Creio na mudança e no progresso e que cada bocadinho faz a diferença. Sou otimista e acredito que as pessoas são boas”.

Sebastian lembra mais uma vez: “Tenho uma família e adoro estar com ela” e prossegue, com a mesma frontalidade: “Desenvolvi outros interesses para além da Fórmula 1. A minha paixão pelas corridas e pela F1 exige muito tempo longe dos meus familiares e requer muita energia. O compromisso que assumi com a minha paixão, da forma que penso ter sido a correta, já não pode ser conciliado com o meu desejo de ser um grande pai e marido. (…) Os meus objetivos mudaram de ganhar corridas e lutar por campeonatos para ver os meus filhos crescer, passar-lhes os meus valores, ajudá-los a levantarem-se quando caem (…) e, mais importante, ser capaz de aprender com eles”.

O piloto alemão exprime então uma crença, que partilha com muitos de nós: “As crianças são o nosso futuro”.

“Para além de tudo, sinto que há muito para explorar e aprender. Sobre a vida e sobre mim próprio. Falando do futuro, sinto que vivemos tempos decisivos. A forma como moldarmos os próximos anos vai ser determinante para as nossas vidas”, avisa Vettel.

No confessionário que altruisticamente criou para falar connosco, Sebastian admite que a sua paixão “vem com certos aspetos” dos quais aprendeu a não gostar. Percebemos que o alemão se refere aos problemas ambientais que amiúde refere e pelos quais tem lutado principalmente nos últimos anos. “Eles podem vir a ser resolvidos no futuro, mas a vontade de aplicar a mudança tem de ser muito mais forte. (…) Falar não é suficiente e não podemos esperar. (…) A minha melhor corrida? Ainda aí vem. (…) O tempo é uma rua de um sentido e eu quero ir com o tempo. Olhar para trás vai apenas abrandar-nos”, diz o homem que é também piloto de monolugares.

Antes de nos devolver a imagem do banco vazio, Sebastian Vettel deixa-nos o agradecimento: “Adeus e obrigado por terem permitido que eu partilhasse a pista convosco. Adorei cada momento”.

Sebastian Vettel continua a ser o mais jovem campeão mundial de F1 da história, com 23 anos e 134 dias. Tem 53 corridas ganhas no currículo, na Toro Rosso, Red Bull e Ferrari. Nas duas últimas temporadas correu na Aston Martin, depois de começar a carreira em 2007 na BMW Sauber.