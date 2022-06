Râguebi: Portugal vai mesmo ao último torneio de repescagem para o Mundial de 2023

A comissão de recurso nomeada pela World Rugby (WR) confirmou esta segunda-feira a presença de Portugal na repescagem para o Mundial de râguebi, ao considerar improcedente o apelo da Espanha sobre a utilização irregular de um jogador na qualificação.

A Espanha foi castigada pela WR em 5 de maio com a dedução de 10 pontos devido à utilização irregular de Gavin van der Berg em dois encontros, decisão apoiada pela comissão de recurso, que coloca Portugal no terceiro lugar da qualificação europeia e, como tal, no torneio final de repescagem, em novembro.

“A comissão independente de recurso analisou a decisão original da comissão judicial com base nas provas que a sustentaram. Tendo avaliado detalhadamente os documentos submetidos pela federação espanhola e pela WR, a comissão considerou o recurso improcedente”, lê-se no comunicado divulgado.

O documento conclui, ainda, que, “de acordo com os regulamentos da WR, a decisão da comissão independente de recurso é final e sem direito a mais recursos”.

“De alguma maneira, já podemos suspirar de alívio. Seria mau que a decisão fosse outra. Como se viu [no jogo contra a Itália, no sábado], temos mais do que equipa para estar no Mundial”, reagiu o presidente da Federação Portuguesa de Râguebi (FPR), Carlos Amado da Silva, em declarações à agência Lusa.

A FPR vai, agora, “iniciar o diálogo com a WR”, tendo em vista a logística do torneio final de repescagem, que se disputa em novembro, no Dubai.

Segundo o comité independente de recurso, a Espanha “não explicou adequadamente porque é que as provas que apresentaram no recurso não estavam disponíveis na altura das primeiras averiguações”.

A decisão foi ainda sustentada no facto de “parte das novas provas apresentadas estarem incompletas”, além de “conterem alegações contra o jogador e outros agentes relativamente à alteração de uma fotocópia do documento nacional de identificação, cuja investigação ainda está a decorrer sob alçada das entidades espanholas competentes”.

“Relativamente à qualificação para o Mundial de râguebi de 2023, a dedução de 10 pontos à Espanha significa que a Roménia se qualifica como Europa 2 para o Grupo B e Portugal substitui a Roménia no torneio final de qualificação”, confirma o comunicado no final.

Os três jogos da seleção portuguesa na repescagem terão lugar "nos dias 6, 12 e 18 de novembro", adiantou também o líder federativo.

Portugal é, para já, a única seleção com lugar marcado no torneio, no qual irá enfrentar as seleções que saírem derrotadas dos 'play-offs' de Ásia/Pacífico e América, além do segundo classificado da Taça Africana de Râguebi 2022, competições que se decidem em julho.

No caminho de Portugal estarão, portanto, os derrotados dos encontros entre Tonga e o futuro campeão asiático, entre os Estados Unidos e o Chile, além da equipa que perder a final da Taça Africana, que se disputará em França.