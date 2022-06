Os Browns, da NFL, abriram os cordões à bolsa para contratar Deshaun Watson. O quarterback será agora ouvido por conduta sexual imprópria

Deshaun Watson, jogador dos Cleveland Browns, equipa da NFL, é acusado de conduta sexual imprópria por mais de 20 mulheres do Texas. Os casos terão alegadamente acontecido durante a passagem de Watson pelos Houston Texans. De acordo com a Associated Press, o atleta vai agora ser ouvido pelo comité disciplinar da liga de futebol americano dos Estados Unidos.

Watson foi contratado por 230 milhões de dólares (cerca de €217 milhões), com um contrato de cinco anos, em março de 2022. O jogador, selecionado por três vezes para o Pro Bowl, o jogo das estrelas da NFL, viria reforçar uma equipa que tem desiludido ao longo das últimas temporadas e que viu no quarterback uma solução para voltar a brilhar. Mas já na altura era sabido que havia suspeitas sobre o seu envolvimento em casos de conduta sexual imprópria e os Browns não se livraram de duras críticas por contratarem o jogador.

Agora, Watson enfrenta uma potencial suspensão de vários meses por parte da NFL. A audição pelo comité disciplinar irá decidir se Watson, de 26 anos, violou as políticas de conduta pessoal do organismo. Na passada semana, o atleta conseguiu chegar a um acordo financeiro em processos cíveis colocados por 20 das suas acusadoras. As mulheres, todas massagistas na região de Houston, acusaram Watson de as ter assediado, atacado ou tocado durante sessões terapêuticas.

Os quatro casos que permanecem em tribunal irão ser julgados, mas, segundo a AP, isso não acontecerá antes de 2023. Watson continua a negar qualquer ato impróprio e afirma que o sexo com três das mulheres foi consentido. Depois do investimento milionário, a equipa dos Cleveland Browns pode ficar agora sem a sua maior vedeta durante bastante tempo.