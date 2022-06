Caros, velhos e feios: a liga portuguesa e o desprezo pela contratação interna

Já que não há bola a rolar, precisamos de falar de um fenómeno que se repete ano após ano: o desprezo pela contratação interna e o esforço para encontrar defeitos. Na perspectiva de adepto, é mais fácil adorar um jovem colombiano ou croata que tem uns highlights pomposos do que um português de Famalicão ou de Braga. O encanto pelo desconhecido faz parte da silly season, mas cria uma desconfiança exagerada no reforço que já está cá dentro.



Pedro Gonçalves, disse-se na altura, chegava ao Sporting por um valor altamente excessivo. Ugarte também. Quando for transferido por muitos milhões, a visão negocial passará a ser excelente. Ricardo Horta junta o pior dos dois mundos: não é apenas caro, também já vai para velho porque não dá para o vender mais tarde. Todos sabemos que o futebol português precisa de exportar talento e que as finanças não sobrevivem sem esses encaixes financeiros, mas a cantiga do clube-empresa já está demasiado entranhada no adepto. Até agosto, quando os golos e as vitórias começarem a contar, o rendimento desportivo parece um extra na lógica de mercado.



O jogador caro é o jogador que não corresponde dentro de campo. Há clubes vendedores que consideram ter ficado a ganhar no momento da transferência, mas isso pode mudar facilmente. Além disso, em muitos casos a convicção para trazer um determinado alvo – mesmo que seja por um preço “inflacionado” - que encaixe nas ideias do treinador ajuda a aumentar o aproveitamento. Veja-se os exemplos de van Dijk e Alisson, no Liverpool, para se ficar com uma ideia de como a avaliação na altura da compra pode ser mentirosa.