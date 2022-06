Dez meses de suspensão e 3.570 euros de multa para Fernando Madureira por quebrar sistematicamente anterior castigo

Fernando Madureira, líder da claque Super Dragões, do FC Porto, foi punido com uma suspensão de 10 meses e uma multa de 3.570 euros pelo Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol (FPF). O motivo invocado foi a sistemática violação de uma anterior suspensão de 135 dias, aplicada em janeiro de 2022. Madureira é castigado no âmbito do seu cargo de dirigente no clube de futebol Canelas.

De acordo com o jornal “A Bola”, apesar de o regulamento disciplinar da FPF proibir que se exerça qualquer atividade ou cargo relacionados com desporto, impedindo ao mesmo tempo a presença do sancionado em recintos desportivos, Fernando Madureira foi visto e identificado em sete jogos da Liga 3, seis dos quais envolvendo o Canelas. O sétimo jogo terá sido o Sanjoanense-Fafe.

Escreve o diário desportivo, citando o regulamento disciplinar da Federação Portuguesa de Futebol, que o líder da claque portista estará suspenso a partir do início da nova época, uma vez que as férias não contam para o efeito.