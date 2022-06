“Temos de fazer isto pelo Steph”: como Stephen Curry se sagrou (finalmente) MVP da final da NBA pela primeira vez

Na madrugada desta sexta-feira, Stephen Curry sagrou-se campeão da NBA pela quarta vez. Algo difícil de acreditar para quem reparou no jogador durante o último minuto da partida entre os Golden State Warriors e os Boston Celtics. Curry não sabia se devia rir ou chorar. Estava empolgado, visivelmente feliz, mas ao mesmo tempo ainda incrédulo. E de um momento para o outro, sentou-se no chão, deixou cair a cabeça e chorou, como se tivesse acabado de ganhar o título pela primeira vez na carreira.

O troféu Larry O'Brien vai para a estante de troféus dos Warriors, mas há um outro que Curry pode levar para sua casa. Agora sim, e provando que na verdade à quarta é que é de vez, Curry sagrou-se finalmente o MVP (jogador mais valioso) de uma final. “Já o vi de perto e pessoalmente três vezes, agora posso levar este para casa”, disse o jogador já no balneário.

Nos três campeonatos anteriores, Curry teve de ver Andre Iguodala (2015) e Kevin Durant (2017 e 2018) levarem para casa o troféu de MVP da final. Nesse primeiro ano de 2015, o treinador Steve Kerr chegou e reestruturou o ataque da equipa em torno de Curry e Klay Thompson. Os Warriors ganharam 67 jogos e Curry foi nomeado MVP da liga. O jogador bateu o seu próprio recorde de triplos numa temporada (286), com uma média de 23,8 pontos e 7,7 assistências por jogo. Mas quando chegou a final, frente aos Cleveland Cavaliers, o trabalho de Iguodala ao defender LeBron James acabou por falar mais alto.

Em 2017, a decisão de dar o troféu a Durant foi unânime. Os Warriors chegaram à sua terceira participação consecutiva nas finais ao vencerem os seus primeiros 12 jogos do play-off da NBA. Nesse ano, Durant era apontado como a peça que estava a faltar no balneário dos Warriors.

No ano seguinte, o troféu voltou a ser atribuído a Durant. Os Warriors e os Cavs encontraram-se na sua quarta final consecutiva, aquela que viria a ser a série mais desequilibrada de todas elas. Durant assinou 50-40-90 em pontos de campo, triplos e lances livres, tudo isto enquanto era o alvo principal da defesa adversária noite após noite.

Mas a pergunta que não se queria calar era sempre a mesma: e Curry? O jogador também assinava boas exibições, também tinha grandes números, também era decisivo. Até que chegou 2022 e o troféu que faltava deixou de faltar.

Ainda em lágrimas, no final da partida, Curry foi cercado por Thompson, Jordan Poole, Damion Lee, e os novatos Moses Moody e Jonathan Kuminga. Iguodala, um dos únicos três colegas de equipa que estiveram lá quando Curry recebeu o seu primeiro anel, também se dirigiu ao jogador, entregou-lhe a bola do jogo e abraçou-o. O reconhecimento de um líder, que desde o início da época até ao apito final em Boston foi um dos principais protagonistas do reanimar de uma dinastia.

Um desses momentos de protagonismo aconteceu em abril, quando a estrela da equipa escolheu começar os jogos da primeira ronda do play-off, frente aos Denver Nuggets, no banco. Depois de estar afastado durante o último mês da temporada regular por lesão, Curry foi autorizado a jogar por tempo limitado (20 a 25 minutos no primeiro jogo). Kerr deu-lhe duas hipóteses: ou seria titular, mas iria passar mais tempo no banco, ou iria sair do banco para começar cada metade, o que reduziria a duração do seu tempo no banco. Consciente da importância do ritmo, Curry escolheu a segunda e Kerr confessou: "Isto podia ter sido uma conversa assustadora com a maioria dos outros jogadores estrela, mas nem um pouco assustadora com o Steph. Ele torna tudo mais fácil".

No jogo dois, Curry já podia jogar até 30 minutos, mas manteve o plano. No terceiro jogo, o tempo passou para 32 minutos e nada se alterou de novo. A determinada altura, Kerr já o chamava de o melhor sexto homem de todos os tempos. O cenário repetiu-se no jogo quatro. Em todos, Curry ficou no banco enquanto os colegas eram anunciados no pavilhão, mas essa posição invulgar não o afetou minimamente.

Outro momento-chave na conquista deste campeonato aconteceu durante uma dos jogos da final, no dia 10 de junho. Um dos principais momentos que coloca o troféu de MVP nas mãos de Curry. Numa noite em que os Celtics o perseguiram, Curry assumiu a responsabilidade no ataque dos Warriors. A inspiração foi tal que o jogador assinou 43 pontos.

Após assinar médias de 31,2 pontos, 6,0 ressaltos e 5,0 assistências na série, Curry vence o troféu de forma unânime, com os 11 votos possíveis, e junta-se a uma lista exclusiva de jogadores da NBA que ganharam quatro campeonatos, dois troféus de MVP e um de MVP da final. Kareem Abdul-Jabbar, Tim Duncan, LeBron James, Magic Johnson e Michael Jordan são os restantes integrantes do grupo.

E sendo esta a final de Curry, não é de estranhar que tenha sido também a final com mais lançamentos triplos da história. E ainda que os Celtics tenham tentado responder aos Warriors na mesma moeda, é a equipa de São Francisco que vai ficar para a história como o ataque que mudou tudo na NBA. No final, ganhou a equipa com o marcador mais seguro. E os Warriors têm Curry.

"O Andre Iguodala e eu temos estado a falar na última semana e tudo o que conseguimos dizer um ao outro foi: temos de fazer isto pelo Steph. Isto é para o Steph. O que é irónico porque é ele que o faz por nós. Mas queríamos tanto isto para o Steph. Por muito grande que a organização tenha sido, os proprietários, dirigentes, jogadores incríveis, o Steph é o motivo desta década. Ele é mesmo", afirmou Kerr no final da partida.

Ao entrar nas finais, Curry já tinha três campeonatos, dois prémios de MVP da época regular, oito presenças no All-Star Game, um MVP do All-Star Game e a liderança na lista de mais triplos marcados na história da NBA. Stephen Curry não precisava de mais um campeonato ou do prémio de MVP da final para ficar na história da liga norte-americana como um dos melhores, mas ao fazê-lo já não há argumentos que o retirem do Hall of Fame da NBA.