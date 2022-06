Tiger Woods vai falhar o Open dos EUA para ter tempo de “ficar mais forte”

Depois de, em maio, ter desistido do PGA Tour dos EUA, após três rondas, Tiger Woods anunciou que não vai estar presente no Open dos Estados Unidos. O objetivo é ganhar tempo para “ficar mais forte”. Apesar disso, de acordo com a "BBC", Tiger quer participar na 150.ª edição do Open de St Andrews, que acontece em julho.

“Não vou competir no Open dos EUA porque o meu corpo precisa de mais tempo para se fortalecer para o golfe competitivo de alto nível”, disse Woods no Twitter. O golfista, de 46 anos, acrescentou: “Espero estar pronto para jogar na Irlanda, no JP McManus Pro-Am, e no Open do próximo mês. Estou em pulgas para regressar em breve”.

Em abril, 14 meses depois de um grave acidente de viação que fez com que tivesse de ser extraído dos destroços pelos bombeiros, Woods regressou ao golfe. A gravidade dos ferimentos de Tiger obrigou-o a uma longa travessia de recuperação e colocou a questão da continuidade ou não do veterano no desporto.

Na segunda-feira, o grande rival de Woods, Phil Mickelson, anunciou a participação na LIV Golf Invitational Series, a disputar em Hertfordshire, Inglaterra, e a começar esta quinta-feira. Em entrevista ao “Washington Post”, o organizador Greg Norman admitiu que Woods tinha recebido uma proposta milionária para se juntar à prova.

A LIV tem gerado controvérsia enquanto potencial concorrente da PGA, que já ameaçou com sanções e suspensões os jogadores que se juntem ao projeto financiado por sauditas. Como os majors não são geridos pela PGA, a organização do Open dos EUA, que se realiza a partir de 16 de junho, no Massachusetts, já disse que autoriza a participação de golfistas que tenham assinado com a LIV.