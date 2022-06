Pogba quer “ser um exemplo dentro e fora de campo”. Mas, primeiro, quer estar “confortável” onde decida jogar

Paul Pogba é exemplo de uma raridade no futebol: por duas vezes, o francês teve contrato com o mesmo clube e, em ambas, saiu a custo zero sem que a instituição tenha recebido um euro pela saída do jogador que, se nos focarmos apenas no potencial e na qualidade que tem, tem capacidade para ser dos melhores médios do mundo. Mas foi isso que sucedeu na relação entre o gaulês e o Manchester United.

Confirmada, na semana passada, a saída da equipa que representou, primeiro, entre 2009 e 2013, e depois de 2016 a 2022, Pogba seguiu viagem para férias, não sendo convocado para esta fornada de jogos da seleção francesa onde o rendimento ao longo dos últimos anos tem superado o que registou no Manchester United. E agora, o francês deu pistas para o contexto que necessita para render: “Se, primeiro que tudo, estiver em sintonia com a equipa, com os adeptos e com um clube que te conheça e te ame, eu, como todos os jogadores, posso dar o meu melhor”.

As palavras de Pogba surgiram no site “Uninterrupted” e a conversa foi citada pelo “Tuttosport”, dados os recentes rumores sobre outro regresso que estará em vias de ser protagonizado pelo francês — à Juventus, equipa de Turim pela qual jogou durante quatro épocas, entre 2012 e 2016. “Toda a gente quer ser amada, toda a gente precisa disso. É sempre bom sentirmo-nos gratificados (...), que as pessoas apreciam quem és e as coisas que fazes, que estejas feliz”, explicou o jogador, meio enigmático, resumindo depois o que necessita para render em campo: “Se estás mentalmente livre e te divertes, tens rendimento. Tens de estar confortável onde jogas e com quem jogas. Isso é o mais importante”.

Não se pronunciou sobre se era assim que estava, ou não, no Manchester United, nem se o retorno à Juventus é realmente o próximo passo que dará na carreira. “Vou levar o meu tempo a pensar, a juntar as peças. Quero o melhor para mim, quero jogar futebol e ser eu próprio. Quero divertir-me, de outra forma não consigo render no meu melhor. Não quero pensar negativo, podes perder um jogo ou um troféu, mas tens de estar ok contigo próprio”, explicou o dono de 91 internacionalizações pela França, além de um Campeonato do Mundo conquistado, em 2018.

Pogba diz que “é isto que procura”, além de tentar “continuar” a ser “um exemplo para muita gente, em primeiro lugar para as crianças”. O jogador, de 29 anos, crê que tem “grande impacto” nos mais novos e isso dá-lhe “a oportunidade de ser mais do que apenas um futebolista”. É esse o legado que pretende deixar — “novos jogadores chegarão, o que permanece é o que também o que constróis fora do campo”. E o que será isso? “Quero ser um exemplo, uma lenda dentro e fora do relvado”, assegurou o gaulês.