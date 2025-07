Como joga a Geórgia, antes arrojada e agora conservadora, que tem no guarda-redes (e não em ‘Kvaradona’) o seu destaque no Euro

A Geórgia tem tardado a demonstrar os argumentos que a fez qualificar-se para o Euro 2024, tendo passado com distinção no play-off. A variabilidade tática que Willy Sagnol conseguiu colocar em campo, do ponto de vista ofensivo e defensivo, deu lugar a um conservadorismo que circunscreve o jogo da equipa a dois momentos: organização defensiva em bloco baixo e transição ofensiva para ataques rápidos.

A estrutura de base que organiza todo o jogo é o 1-5-4-1, que alterna entre momentos de bloco médio que permite com facilidade que o adversário ultrapasse com bola a linha de meio-campo, e estacione o seu ataque posicional aí; e momentos de maior agressividade defensiva com pressão no último terço defensivo quando a bola entra nos corredores laterais ou dentro do bloco.