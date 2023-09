Não é breakdance, é breaking. E Vanessa Marina não é uma delinquente, é a melhor hipótese de Portugal ir dançar aos Jogos Olímpicos

Quando emigrou para Londres, em 2014, Vanessa Marina levava na bagagem o sonho de conseguir entrar para uma companhia de dança contemporânea. “Isso não aconteceu e acabei por me dedicar durante um ano ao breaking, ao mesmo tempo que trabalhava num restaurante e dava aulas de dança”, conta a atleta de 31 anos, natural de Leiria, que representa o Porto Breaking Club.

É no breaking – vertente desportiva do breakdance – que Vanessa tem brilhando ao mais alto nível. Depois de ter alcançado o bronze no Europeu da modalidade em novembro de 2022, a ‘b-girl’ portuguesa conquistou, na passada quinta-feira, mais um importante terceiro lugar na etapa portuguesa de qualificação olímpica disputada no Porto, saltando assim do 12.º para o oitavo lugar no ranking mundial.

Paris está cada vez mais perto para Vanessa Marina, atleta que se pode estrear, juntamente com o breaking, nos Jogos Olímpicos de 2024. Em entrevista à Tribuna Expresso, fala das suas ambições e das batalhas que ainda trava praticamente sem apoios.