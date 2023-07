“O futebol português, como produto, não existe”: entrevista a Mariano Lopez, o alemão que é presidente do Académico de Viseu

Chegou às seis horas em ponto ao escritório do 10.º andar de um edifício lisboeta, em Alvalade, confirmando todos os preconceitos que se sussurram sobre os alemães. Mariano Lopez, um germânico de 60 anos com família espanhola das Astúrias, conduziu desde Viseu e isso já nem lhe custa nada. Recorre a palavras terminadas em “inhos” e queixa-se dos cinco ou seis quilos a mais que a comida viseense já lhe enfiou debaixo da pele.

Depois de tiradas as fotografias para esta entrevista, algo para o qual parece estar muito confortável, o afável Lopez sentou-se a tomar um café e uma água. Algumas partilhas e desabafos circunstanciais depois, o gravador começou a fazer o que é suposto fazer.

Em entrevista à Tribuna Expresso, o presidente da SAD do Académico de Viseu, que recentemente também se tornou no presidente do clube, lamentou algumas situações do futebol português e explicou o plano da HOBRA GmbH & Co. KG, uma empresa que comprou o Académico em agosto de 2021. Ligado muitos anos à SAP, uma empresa de software, foi aí que Lopez conheceu o dono do Hoffenheim, que o convidou para liderar o projeto desportivo que tem debaixo do chapéu de chuva o clube da Bundesliga já referido, o Académico de Viseu e o Barra Futebol Clube, no Brasil.

Porque juntou recentemente a presidência do clube à presidência da SAD? Estava no plano?

Sinceramente, não estava no plano. Depois de a direção do clube cair, ficou um vazio e pensámos que seria um risco para o projeto. Ter um clube que não está a funcionar, com uma SAD que está a crescer, não era um modelo ideal. Era importante, pelo menos, apoiar o clube e tomar conta dele com uma comissão administrativa. Entrámos em setembro, outubro, até maio, até às eleições. Queríamos consolidar as contas, fazer o balanço do clube. Eu tinha um grupo de pessoas comigo que já conhecia o clube e que queria apoiar. Depois, foi uma consequência do trabalho. Quando as pessoas acreditam e gostam de trabalhar juntas... Então, surgiu o desejo de um grande grupo de sócios de que o presidente da SAD fosse também o presidente do clube.