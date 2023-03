Peter Jehle, o mais internacional de sempre pelo Liechtenstein a quem o Boavista ainda deve dinheiro

Vivem cerca de 5.000 pessoas em Vaduz, capital do Liechtenstein. O divertimento noturno na cidade resume-se a “uns poucos bares”, diz Peter Jehle, mas todos terão enchido na noite de 9 de outubro de 2004. Naquele serão, em Vaduz e noutros pontos do país encaixado entre a Suíça e a Áustria, celebrou-se “o equivalente ao triunfo no Mundial”, com “toda a gente a festejar”.

Peter Jehle descreve assim o que significou, para o Liechtenstein, empatar 2-2 contra Portugal, seleção vice-campeã continental com Deco ou Cristiano Ronaldo no onze, em jogo de qualificação para o Mundial 2006. O interlocutor da Tribuna Expresso nesta conversa foi o guarda-redes da equipa centro-europeia no resultado histórico, uma das 132 internacionalizações que fazem do atual CEO da Federação do Liechtenstein o homem que mais vezes vestiu aquela camisola.

A partida até começou com a seleção da casa a perder por 2-0, graças a um remate de Pauleta — que Jehle “espera reencontrar” quando acompanhar a equipa para o Portugal-Liechtenstein desta quinta-feira — e um auto-golo. Mas, no segundo tempo, Franz Burgmeier e Thomas Beck deram “um dos melhores resultados da história” para o montanhoso país, conta o guardião que começou a noite defendendo um remate de Deco, segundo classificado na Bola de Ouro em 2004. O ponto somado foi “um milagre”.