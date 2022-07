Rúben Guerreiro: “O medo de cair é muito pouco, porque a minha dose de loucura é muita”

Depois de um estágio em altitude na Serra da Estrela, zona com ares com os quais se "dá muito bem", Rúben Guerreiro, ciclista português da EF, esteve alguns dias com a família antes de partir para Copenhaga, onde começa a sua segunda participação no Tour. Ao telefone com a Tribuna Expresso depois de meses em que demonstrou — no UAE Tour, na Flèche Wallone, no Criterium du Dauphiné ou no Mont Ventoux — conseguir subir ao nível dos melhores, o "cowboy de Pegões" assume ir para a mais importante prova do ciclismo cheio de ambições.



Vives em Andorra, tal como muitos ciclistas. Pessoalmente, tomaste essa decisão porquê?

Porque é um sítio bastante montanhoso e que se enquadra perfeitamente nas nossas prioridades. O clima não é assim tão mau como parece, ainda que no inverno seja mais fresco. Tem boas condições para treino, se quisermos fazer montanha é o sítio perfeito. Além disso, a distância para competições em Espanha, França ou Itália é sempre pequena.

Tens lá já um grupo habitual de treino?

Gosto de treinar sozinho, mas quando apanho o João Almeida treino com ele e tenho muitos colegas de equipa por lá. Treino bastante com o [Esteban] Chaves, por exemplo. Mas treino muitas vezes sozinho.

Há alguma razão em especial para que gostes de treinar sozinho?

Há treinos mais específicos em que vou fazendo o meu trabalho, com séries de 15, 20 ou 30 minutos, que exigem muita concentração. É um treino que, se não fizermos, ninguém vai fazer por nós. Prefiro fazê-lo sozinho, sinceramente.