Sporting: vivendo inconsistentemente

Caminhava-se para um dia da marmota muito particular para o Sporting. A película a passar de novo à frente dos olhos dos adeptos em Alvalade, hologramicamente como num um filme de guerra, vendo imagens penosas e violentas do passado, fantasmagóricas, traumáticas. Na última temporada, o Sporting viveu na corda bamba, entre momentos de fulgor e quedas abruptas, quantas vezes no mesmo jogo, sofrendo mais do que o devido, semeando pontos por outras paragens com a mesma mão trémula que não conseguia dominar um jogo que fosse.

E eis que, apesar do problema estar perfeitamente identificado, disse-o tantas vezes Rúben Amorim numa espécie de reconhecimento de síndrome pós-traumático, o Sporting voltou a ser o Sporting do ano passado, vivendo inconsistentemente, abrindo feridas logo a abrir o campeonato, fazendo gente acordar a meio da noite, ou a meio do jogo, suada, pensando estar rodeada de um napalm futebolístico não laranja, mas verde. Frente ao Vizela, o Sporting entrou soltinho, dinâmico, intenso, para na 2.ª parte se deixar enredar pela atitude minhota, perdendo-se, largando o jogo da mão. Terá de agradecer Amorim aquele remate desesperado de Paulinho aos 90’+8, aquele golo trapalhão, mas que vale os mesmos três pontos que as mais bonitas obras de arte, que deu o 3-2 ao Sporting e que lhe ofereceu uma espécie de segunda oportunidade sem perdas para começar de novo, sem ter de estar já a olhar para cima, para os rivais que fogem, embotelhando a frustração dos pontos perdidos, como aconteceu há um ano.

E com tudo isto, com esta inconstância que se agarrou ao Sporting e da qual o Sporting parece não saber como se desenvencilhar, passou para segundo plano a melhor notícia do ano para os leões, aquele rapaz loiro e sueco que não merecia ser passado para trás das atrapalhações leoninas. Viktor Gyokeres, já percebemos todos, é reforço a sério e um avançado à séria, pelo que joga e dá para os outros jogarem, mas que na 1.ª parte ia resolvendo sozinho o jogo, com dois golos em dois minutos seguidos.

PATRICIA DE MELO MOREIRA

Aos 14’, recebeu de pé esquerdo na área, com o calcanhar do direito tirou dois adversários do caminho, para finalizar com a canhota, remate forte, colocado, repentista. Um golo enorme, uma espécie de catálogo de gigante do mobiliário com todas as faculdades do atacante vindo do Coventry. Na jogada seguinte, pressionou a saída do Vizela, ganhou a bola, driblou mais dois rivais e selou a jogada com um remate rasteiro de pé direito. Aos 15 minutos, o Sporting parecia mais do que embalado, seja pela pop em jeito de carro de assalto de Gyokeres como de toda a equipa, que parecia oleada e entrosada. Golos poderiam ter sido mais que dois. Buntic, guarda-redes do Vizela, ainda salvou uns quantos, Pote, magnânimo, perdoou mais alguns, e não foi por falta de aviso que o Sporting foi para o intervalo com a certeza que o jogo não estava fechado.

Porque ainda na 1.ª parte o Vizela cresceu, foi-se aproximando da área da equipa da casa, mas praticamente sem conseguir rematar. No arranque da 2.ª parte, a conversa foi diferente. Amorim trocou Bragança por Edwards e sem o médio e a sua chuteira com mira o Sporting desatou a sofrer, não conseguindo travar as investidas dos forasteiros, corajosos, pressionantes. Vendo a equipa desconfortável, Amorim voltou a mexer cedo, trocou Catamo por Esgaio mas não havia maneira do Sporting assentar. O jogo tornou-se partido, errático: excelente para o show, muito perigoso para os leões.

Foi já com Afonso Moreira e Paulinho em campo que o desastre sportinguista se começou a desenhar, por erros próprios, nada de má fortuna e pouco amor ardente pela ordem. Se o Sporting marcou dois golos em dois minutos na 1.ª parte, o Vizela precisou de três para empatar. O primeiro, aos 75’, numa série de equívocos que permitiram uma passadeira verde no corredor central desde Buntic até Essende, o homem mais adiantado do Vizela. Adiantar-se foi coisa que Adán fez mal, já depois de Coates também não ter ficado isento de culpa na abordagem ao lance. No meio da atrapalhação dos dois jogadores leoninos, o francês marcou. Na jogada seguinte, pressão na saída, bola perdida pelo Sporting com Tomás Silva cruzar na direita para o poste mais afastado, onde apareceu Nuno Moreira para finalizar. Dois ex-Sporting a servir a receita que mais indisposições deu ao Sporting na última temporada.

Gualter Fatia/Getty

De déjà vu em déjà vu, o que se seguiu não fugiu muito ao que se viu o Sporting desesperadamente fazer na última época: uma procura desenfreada e pouco cerebral na procura de limpar os erros cometidos, indo atrás de um prejuízo que, fosse qual fosse o resultado, já estava feito. Quando já muita gente voltava as costas ao jogo e deixava Alvalade, foi Coates a jogar a avançado (déjà vu) a conseguir no meio da maior baderna de cabeças e pernas deixar a bola para Paulinho fazer o golo da vitória do Sporting, caído sabe-se lá de onde, permitindo à equipa da casa sair da 1.ª jornada apenas com um aviso e não já mergulhada em profunda depressão, como só o Sporting sabe.

Mas os avisos não são para ignorar: algo continua a não coagular totalmente neste Sporting que teme as vantagens, que não consegue gerir emoções, que se lança ao abismo quando o abismo ainda nem sequer está perto. Chamem-lhe masoquismo, não sei, mas esta equipa terá de se sentar no divã esta semana, caso não queira repetir as escorregadelas iniciais da última época.