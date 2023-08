A “Grandíssima” que resiste ao caos

Há um ano, o ciclismo português viveu um evento sísmico, daqueles que põem em causa a própria sobrevivência. Nas semanas que antecederam a Volta a Portugal de 2022, a W52-FC Porto, grande dominadora nas estradas nacionais nos anos anteriores, com vitórias consecutivas na Volta a Portugal, foi apanhada num intrincado esquema de dopagem, envolvendo ciclistas e diretores. Na véspera do arranque da prova, mais buscas e mais atletas suspensos em outras equipas do pelotão. A “Grandíssima”, como carinhosamente é tratada, seguiu, como sempre.

Mas os casos abalaram as fundações do ciclismo nacional, que enfrentou a tão dura quanto indubitável realidade de que só uma ação musculada poderia fazer regressar tranquilidade e confiança a uma modalidade que vive numa permanente sombra de suspeita. Todos os corredores das nove equipas portuguesas do escalão profissional (o terceiro da hierarquia da União Ciclista Internacional), que na quarta-feira estiveram à partida do prólogo em Viseu, com que se iniciou a edição deste ano, estão sob o passaporte biológico, método de monitorização de determinados parâmetros biológicos dos praticantes desportivos que permite a deteção de forma indireta da utilização de substâncias ou métodos proibidos.