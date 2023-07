O Tour chega a França e Jasper Philipsen vence 3.ª etapa ao sprint

O ciclista belga Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck) venceu esta segunda-feira ao sprint a terceira etapa da 110.ª Volta a França, numa jornada tranquila para o camisola amarela Adam Yates (UAE Emirates), que manteve as diferenças na geral.

Philipsen, de 25 anos, triunfou pela terceira vez no Tour, ao ser o melhor no final dos 193,5 quilómetros entre Amorebieta-Etxano (Espanha) e Bayonne, batendo o alemão Phil Bauhaus (Bahrain Victorious), segundo, e o australiano Caleb Ewan (Lotto Dstny), terceiro, com as mesmas 04:43.15 horas do vencedor.

Na terça-feira, o pelotão vai cumprir a primeira etapa integralmente disputada em solo francês, e a quarta desta edição, com Adam Yates (UAE Emirates) a defender a amarela nos 181,8 quilómetros essencialmente planos entre Dax e Nogaro, para os quais vai partir com seis segundos de vantagem sobre o seu colega esloveno Tadej Pogacar e sobre o seu irmão gémeo Simon Yates (Jayco-AlUla), respetivamente segundo e terceiro na geral.