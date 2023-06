Ciclismo de luto: Gino Mäder morre após queda na Volta à Suíça

A tragédia chegou para ensombrar a Volta à Suíça. A Bahrain-Victorious anunciou que Gino Mäder não resistiu aos ferimentos sofridos após uma grave queda na etapa de quinta-feira da competição em que o helvético de 26 anos corria em casa.

“É com uma enorme tristeza e coração pesado que temos de anunciar a morte de Gino Mäder”, pode ler-se num comunicado publicado no site oficial da equipa. “O Gino perdeu a batalha para recuperar dos gravíssimos ferimentos que sofreu. A nossa equipa está devastada com este acidente trágico e os nossos pensamentos e orações estão com a família do Gino e os seus entes queridos nestes dias difíceis”.

Gino Mäder caiu numa ravina na descida já a caminho da meta da etapa entre Fiesch e La Punt, num acidente que envolveu outro ciclista, Magnus Sheffield, da INEOS. Mäder foi encontrado “imóvel na água”, de acordo com a organização, que diz que a assistência médica chegou em apenas dois minutos. O suíço foi reanimado e transportado de helicóptero para o Hospital Chur, mas acabaria por falecer esta sexta-feira, às 11h30 locais, menos uma hora em Portugal.

“O Gino era um atleta extraordinário, um exemplo de determinação e um elemento de muito valor na nossa equipa e em toda a comunidade velocipédica. O seu talento, dedicação e paixão pelo desporto inspirou-nos a todos”, lê-se também na nota da Bahrain.

Nascido em Flawil, há 26 anos, Gino Mäder começou na pista antes de se dedicar à estrada e era visto como um dos mais talentosos ciclistas da sua geração. Um bom all-rounder, combativo, tinha como melhores resultados uma vitória de etapa no Giro, em 2021, onde andou com a camisola da montanha. Nesse mesmo ano foi 5.º na Vuelta, conquistando a classificação da juventude. Este ano contava com um 5.º lugar no final do Paris-Nice, uma das mais importantes competições de uma semana do calendário.

Durante a Vuelta de 2021 e toda a temporada de 2022, Mäder doou um franco suíço por cada ciclista que terminasse atrás de si nas competições para organizações que lutam pela sustentabilidade.

A partida para a etapa 6 da Volta a Suíça foi, para já, adiada. “Estamos de coração partido. Giro, sempre foste um grande ciclista, mas mais que tudo uma pessoa maravilhosa. Sempre a sorrir a fazer felizes as pessoas à tua volta. Descansa em paz! Os nossos pensamentos estão com a família do Gino", lê-se num tweet da organização da corrida.