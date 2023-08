Roger Schmidt: “Podíamos ter facilitado, tivemos muitas oportunidades para marcar cinco ou seis golos”

A analise ao jogo

“Sim, claro, podíamos ter facilitado, tivemos muitas oportunidades para marcar golos. O Estrela teve um guarda-redes muito bom, defenderam com muita paciência e jogadores atrás da linha da bola. Às vezes, isso é um teste no jogo, é preciso ser calmo e paciente, acreditar sempre, reagir bem às perdas de bola, terem atenção aos contra-ataques e, no momento certo, decidir.

As substituições hoje também foram muito importantes. O David Neres mudou o jogo, o Casper marcou o seu primeiro golo, o Samu (Samuel Soares) também bem.”

O que fez a diferença?

“O primeiro golo é sempre importante, se o marcas ao início, claro que o jogo fica diferente. Hoje podíamos ter marcado quatro ou cinco, mas, se falhas oportunidades, o adversário vai ficando cada vez mais confiante. Hoje demonstrámos uma boa mentalidade, jogámos bom futebol e estou feliz.

Não sei quantos remates tivemos, é normal que marcássemos mais golos, com menos oportunidades até poderíamos ter marcado na mesma uns cinco golos. Hoje só marcámos dois.”