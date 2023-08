Roger Schmidt sobre Vlachodimos: “É óbvio que não foi o seu melhor jogo. Frente ao Boavista podia ter estado melhor”

Jogo com o Estrela

“Primeiro de tudo, estamos muito felizes por jogar no nosso estádio de novo, já lá vai muito tempo. A última vez foi no último jogo da temporada passada por isso amanhã é um grande dia para nós e queremos mostrar bom futebol e, claro, ganhar o jogo. Nunca é fácil jogar contra equipas que foram promovidas da II Liga, o Estrela fez uma grande temporada na última época e merece estar na I Liga, depois de vários anos. Estão muito motivados, mas nós sabemos jogar contra este tipo de equipas, uma equipa muito disciplinada em termos táticos, muito diligente. Foi algo que tivemos de encarar muitas vezes na última temporada e temos de estar preparados para isso. E queremos mostrar a nossa qualidade e ganhar o jogo”

Vlachodimos

“É óbvio que não foi o seu melhor jogo, o Ody fez muitos bons jogos mas contra o Boavista podia ter estado melhor. O Boavista teve três oportunidades para marcar e marcou três golos, mas não foi só ele, a nossa performance na defesa nestes três golos poderia ter sido melhor, foi fácil conceder estes golos. Normalmente costumamos fazer isto muito melhor, foi uma questão de toda a equipa. O último homem pode evitar os golos e nesses momentos ele pode fazer melhor”

Arthur Cabral e Trubin a titulares?

“Não vou anunciar aqui o onze. No último jogo acho que era muito cedo para eles, mas agora têm mais uma semana com a equipa. A integração ainda não está totalmente feita mas claro que está melhor do que há uma semana. Estão a treinar-se bem, estão a estabelecer ligações aos colegas e por isso acho que para amanhã a situação é diferente, está melhor para eles, que estão muito bem nos treinos. Quando se contrata jogadores na pré-época é muito mais fácil integrá-los na equipa, dar-lhes todas as informações, agora temos uma situação destas com a época a decorrer. Tenho de tomar uma decisão e estou sempre a pensar nisso, na melhor forma de os usar, não demasiado cedo, mas também não demasiado tarde. A melhor integração é jogar, mas quero que tenham o melhor início possível no Benfica”

Benfica precisa de um plano B de jogo?

“Claro que precisamos. Tivemos um cartão vermelho e quando se tem um jogador a menos tens de ter um plano B. Decidi mudar um pouco o sistema, com três centrais e dois alas e na minha opinião funcionou bem. Tivemos uma situação parecida na última temporada no jogo da Taça com o SC Braga e o jogo continuou em aberto. Com 10 elementos na última jogada acho que jogámos o suficiente para ganhar o jogo e merecer ganhar o jogo. Concedemos golos fáceis, tivemos momentos de azar. Mas precisamos sempre de soluções diferentes e mostrámos já no último ano que podemos jogar de forma diferente dependendo do adversário. Queremos só jogar futebol de ataque, intenso e isso não pode mudar. Acho que também mostrámos que podemos ser compactos e dominantes na defesa mesmo jogando este futebol de ataque. Na minha opinião, a vantagem de jogar futebol de ataque é que não se sofrem tantos golos, estou convencido disso”

Atitude de Di Maria

“Não há nada para falar, foi a minha decisão depois do cartão vermelho. É verdade que sofremos um golo logo a seguir e é melhor ter Morato do que Di Maria para defender um livre mas ainda assim sofremos golo. Nunca vi um jogador feliz por ser substituído mas como treinador temos de tomar decisões, mas estávamos a ganhar 1-0, eles estavam a jogar com muitas bolas longas, ter mais um central que é muito bom no jogo aéreo seria uma boa ideia. Pelo menos eu estava convencido que era, como perdemos pode dizer-se sempre que não funcionou mas se virem todo o jogo todo e não apenas o resultado, penso que merecíamos ganhar, mesmo com 10 jogadores. Foi a minha decisão. Honestamente, não gosto de o tirar de campo porque quero vê-lo jogar, mas naquele momento a minha opinião é que era a decisão correta”

Há mais pressão após derrota?

“Estamos sempre sob pressão se quisermos ganhar o campeonato. É preciso ganhar muitos jogos e agora há menos um jogo para ganhar porque perdemos o primeiro jogo. Sabemos o quão importantes são todos os jogos”

Gonçalo Guedes

“É um assunto em aberto, não sei o que vai acontecer. Foi um jogador muito importante quando veio no último inverno mas teve azar com a lesão. Se houver a oportunidade de o termos esta temporada será fantástico porque é um jogador de topo. Ainda está lesionado, mas é muito bem-vindo porque gostei muito dele como jogador e como pessoa”

Lesão de Jurasek

“Tem um problema no tornozelo, o ligamento está magoado e por isso está fora por três ou quatro semanas. Esperamos que depois da pausa para seleções esteja de volta. É a primeira boa notícia porque depois do jogo pensámos que poderia ser pior, porque foi uma queda feia, como muitas outras. Acho que tivemos sorte de termos apenas um jogador lesionado neste jogo. O Ristic esteve bem na pré-época e na minha opinião mereceu jogar na Supertaça. Na segunda-feira jogou uns minutos e esta temporada a situação é diferente para ele. Na última temporada foi difícil porque o Grimaldo era um jogador muito experiente, sempre no topo em termos físicos e mentais e não era fácil. Agora é com ele, para mostrar a sua qualidade”