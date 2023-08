Roger Schmidt: “Parecia que a vitória estava encaminhada mas o futebol tem coisas assim”

Derrota

“Foi um teste especial, logo no início da 2.ª parte tivemos o cartão vermelho, logo a seguir o livre que dá golo. Mas de qualquer maneira tentámos ganhar o jogo e na minha opinião os jogadores estiveram muito bem e foram capazes de criar ocasiões. Marcámos o segundo golo e parecia que a vitória estava encaminhada mas o futebol tem coisas assim: uma bola longa, o penálti… tentámos tudo depois do segundo golo do Boavista para ganhar o jogo, tivemos uma grande oportunidade do David Neres. Já estávamos desapontados com um ponto, mas no final concedemos aquele contra-ataque… é futebol, temos de aceitar. De qualquer maneira, os jogadores tentaram de tudo para ganhar”

Vermelho mudou o jogo?

“Foi uma nova tarefa. Foram quase 60 minutos com um jogador a menos e é uma situação diferente. Mas conseguimos controlar o jogo, jogar para a frente, o Boavista não criou muitas oportunidades. Tudo parecia bem, mas o resultado final não foi para o nosso lado”

Substituição de Di Maria

“Foi para mudar um pouco o sistema, com os alas a atacar. Tivemos de tirar um jogador para isso e o Angel já tinha feito um jogo complicado na quarta-feira e deu tudo. Precisávamos de jogadores frescos a meio-campo, com o Rafa a avançado centro. Foi essa a ideia”

Conta com Trubin e Arthur para o próximo jogo?

“Sim, claro. Não estavam prontos para hoje porque só treinaram dois dias com a equipa mas agora temos mais uma semana para os integrar com os colegas e com o estilo de jogo e certamente serão opção no sábado”