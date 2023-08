Luis Filipe Vieira considera Rui Pinto culpado por Benfica falhar o “penta” e pede 31 mil euros de indemnização

O antigo presidente do Benfica, Luís Filipe Vieira, pede, no novo processo do Ministério Público (MP) contra Rui Pinto, uma indemnização de 31 mil euros, por considerar, segundo o jornal “Público”, que o alegado pirata informático acedeu a informações de índole pessoal. Além disso, Vieira acredita que Rui Pinto contribuiu para que o Benfica não se tivesse tornado pentacampeões na temporada 2017-18.

Luís Filipe Vieira diz que o alegado hacker acedeu à sua caixa de correio electrónico (e às de outros colaboradores), tendo, com a sua divulgação, lançado contra si suspeitas de práticas menos lícitas na gestão do clube. Isto, de acordo com o ex-presidente, levou a que o Benfica não fosse campeão em 2018.

“Levaram a equipa sénior de futebol profissional a interromper uma série de quatro anos consecutivos de vitórias no Campeonato Nacional de Futebol, com as inerentes consequências para toda a estrutura, nomeadamente o seu presidente”, lê-se no pedido de indemnização.

Rui Pinto é acusado de 377 crimes, entre eles o de devassa do sistema informático do Benfica, a sua posterior entrega de emails ao director de comunicação do FCP e o acesso indevido ao correio electrónico de magistrados e jornalistas.