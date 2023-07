Sorrisos com Di María: na estreia do argentino na pré-época, o Benfica ganhou

O Benfica venceu, este domingo, o seu segundo teste da pré-época, em casa do Basileia, num jogo em que o regressado Di Maria esteve em grande plano, ao marcar e assistir numa vitória por 3-1.

Diante de milhares de adeptos do Benfica no St.Jakob Park, em Basileia, o Benfica voltou, à semelhança do que aconteceu no jogo durante a semana com o Southampton (2-0), a ter duas partes com equipas diferentes e menor eficácia da primeira para a segunda.

Di María, de regresso ao clube 13 épocas depois, foi a ‘estrela’ da tarde, com o campeão mundial pela Argentina a estar nos três golos benfiquistas.

O treinador Roger Schmidt iniciou o jogo com um 11 que estará muito próximo do que poderão ser as escolhas principais, embora no centro da defesa tenha tido Morato – com grande exibição – ao lado de António Silva e quando o capitão Otamendi recupera de lesão.

Nos primeiros 45 minutos, a escolha recaiu em Vlachodimos, com uma defesa formada pelo reforço Jurásek, que também se estreou, António Silva, Morato e Bah, no meio-campo, Florentino e Kökcü, além de João Mário, Di María, Rafa e Gonçalo Ramos.

Com um bloco em movimentação, o Benfica voltou a tentar ter os mesmos indicadores da época passada, com uma primeira pressão sobre o homem da bola e trocas rápidas e verticais a partir do momento em que atacava.

Depois de primeiras tentativas de Kökcü, de livre, ou de remates de Di Maria e Jurásek, o marcador ‘abriu’ aos 24 minutos, com o argentino a aparecer na pequena área, a desviar um cruzamento de Bah do lado direito.

Pouco depois, aos 29, o argentino contemporizou já na área, para servir Rafa, com o português a cruzar novamente da direita e desta vez a ser Gonçalo Ramos a marcar, também num desvio na zona próxima ao guarda-redes.

Antes do intervalo, Di Maria abriu para servir Jurásek do lado esquerdo e o checo, que também deixou nesta estreia muito boas indicações, sem deixar cair a bola no chão, fulminou para o 3-0, aos 41 minutos.

Na segunda metade, Schmidt manteve apenas em campo o guarda-redes Vlachodimos, que fez o primeiro jogo na pré-epoca, depois de Samuel Soares ser o escolhido diante do Southampton.

João Victor, outra vez testado no lado direito da defesa, Lucas Veríssimo, Tomás Araújo, Ristic, João Neves, Chiquinho, Aursnes, David Neres, Andreas Schjelderup e Tengstedt foram as opções para os segundos 45 minutos

Nesta fase, David Neres (56 minutos), Schjelderup (60), muito mais solto e um dos melhores neste período, e Tengstedt (76) estiveram perto de marcar, mas foi o Basileia a reduzir, num remate rasteiro à entrada da área, por Onyegbule, aos 81.

Agora segue-se a participação dos ‘encarnados’ no Troféu do Algarve, com jogos diante dos sauditas do Al Nassr, de Luís Castro e Cristiano Ronaldo, e dos espanhóis do Celta de Vigo, nos dias 20 e 21 de julho, respetivamente, antes de novo jogo de preparação, nos Países Baixos, frente ao campeão neerlandês Feyenoord, em 30 de julho.

O primeiro encontro oficial do Benfica será a Supertaça Cândido de Oliveira, diante do rival FC Porto, vencedor da Taça de Portugal, numa partida agendada para 8 ou 9 de agosto.