Jurásek, o lateral esquerdo do Benfica, diz que está na “equipa certa” para conquistar troféus

O defesa internacional checo David Jurásek afirmou hoje que o Benfica é a equipa "certa para jogar", referindo que o objetivo é conquistar troféus ao serviço dos campeões nacionais de futebol.

"Acredito que é o clube certo para jogar e é um dos maiores clubes da Europa. Vou trabalhar muito para que todos fiquem orgulhosos de mim e quero ajudar a equipa a vencer todos os troféus possíveis", referiu o lateral esquerdo, em declarações aos meios do clube.

Jurásek foi contratado pelo Benfica ao Slavia de Praga por 14 milhões de euros (ME), tendo assinado um contrato de cinco épocas, até 2028.

"A Sport Lisboa e Benfica -- Futebol, SAD informa que chegou a acordo com o SK Slavia Praga para a aquisição da totalidade dos direitos do jogador David Jurásek, por um montante de 14 milhões de euros. Mais se informa que o SK Slavia Praga terá ainda direito a receber 10% do valor de uma futura cedência do referido jogador", informaram os 'encarnados', em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

O Benfica acrescenta ainda que David Jurásek assinou contrato até 30 de junho de 2028, com uma cláusula de rescisão fixada nos 80 milhões de euros.

Jurásek descreve-se como um lateral esquerdo "muito ofensivo" e espera mostrar as suas qualidades aos adeptos no relvado..

Jurásek, de 22 anos, chegou ao Slavia de Praga em janeiro de 2022, proveniente do Mlada Boleslav, mas apenas na última temporada assumiu um lugar de destaque no 'onze' dos checos, somando 44 jogos, dois golos e 11 assistências.

O lateral esquerdo chega para suprir a vaga deixada em aberto pelo espanhol Grimaldo, que trocou a Luz pelo Bayer Leverkusen, sendo o terceiro reforço assegurado pelas 'águias' para a nova temporada, depois do médio turco Orkun Kökçü (ex-Feyenoord) e do argentino Ángel Di María (ex-Juventus).