Benfica contrata lateral esquerdo David Jurásek ao Slavia de Praga por 14 milhões de euros

O defesa internacional checo David Jurásek foi contratado pelo Benfica ao Slavia de Praga por 14 milhões de euros (ME), tendo assinado um contrato de cinco épocas, até 2028, anunciaram hoje os campeões nacionais de futebol.

"A Sport Lisboa e Benfica -- Futebol, SAD informa que chegou a acordo com o SK Slavia Praga para a aquisição da totalidade dos direitos do jogador David Jurásek, por um montante de 14 milhões de euros. Mais se informa que o SK Slavia Praga terá ainda direito a receber 10% do valor de uma futura cedência do referido jogador", informaram os 'encarnados', em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

O Benfica acrescenta ainda que David Jurásek assinou contrato até 30 de junho de 2028, com uma cláusula de rescisão fixada nos 80 milhões de euros.

O jovem lateral é apenas o segundo jogador checo na história do Benfica, sucedendo ao 'criativo' Karel Poborsky, que defendeu a camisola das 'águias' durante três anos, entre janeiro de 1998 e janeiro 2001, com um total de 112 jogos e 17 golos.

Jurásek, de 22 anos, chegou ao Slavia de Praga em janeiro de 2022, proveniente do Mlada Boleslav, mas apenas na última temporada assumiu um lugar de destaque no 'onze' dos checos, somando 44 jogos, dois golos e 11 assistências.

Na Luz, Jurásek vai cruzar-se com um antigo companheiro no Slavia de Praga, no caso o lateral direito dinamarquês Alexander Bah, que os 'encarnados' contrataram à formação checa no arranque da época passada.

O lateral esquerdo chega para suprir a vaga deixada em aberto pelo espanhol Grimaldo, que trocou a Luz pelo Bayer Leverkusen, sendo o terceiro reforço assegurado pelas 'águias' para a nova temporada, depois do médio turco Orkun Kökçü (ex-Feyenoord) e do argentino Ángel Di María (ex-Juventus).