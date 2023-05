A festa do Benfica foi até à Câmara Municipal de Lisboa, onde Rui Costa falou: “É inteiramente merecido este campeonato”

O Benfica sagrou-se campeão nacional pela 38.ª vez e, nesta segunda-feira, a comitiva “encarnada” foi recebida na Câmara Municipal de Lisboa . O presidente Rui Costa realçou o título “inteiramente merecido”.

Depois de Marisa Liz cantar em homenagem ao Benfica , o “maestro” Rui Costa fez um discurso em que realçou os feitos da equipa durante a época e agradeceu a todos, em especial ao “grande obreiro Roger Schmidt”.

“Estivemos no topo desde a primeira jornada, ganhamos mais vezes, marcamos mais e sofremos menos. Em suma, foi inteiramente merecido este título”. O presidente do Benfica realçou o trabalho da equipa liderada por Roger Schmidt, que “desde o primeiro dia foi o grande obreiro deste feito”, num momento em que os adeptos aplaudiram e a gritaram o nome do treinador alemão.