Roger Schmidt: “Tivemos problemas, mas grande respeito pela minha equipa, que soube mudar o rumo das coisas”

“O Sporting jogou muito bem na primeira parte, nos duelos estiveram mais frescos que nós, na cabeça e nas pernas. Tivemos problemas para sermos suficientemente rápidos, a vantagem era clara para eles ao intervalo. Mas grande respeito pela minha equipa que soube mudar o rumo das coisas. Foi muito importante marcarmos o segundo golo, penso que merecemos este ponto”

Equipa relaxada?

“Não achei. Não estamos sozinhos em campo. Quando jogas contra uma equipa como o Sporting, a jogar em casa e com hipótese de chegar à Champions, tens de perceber que há que fazer ajustes. Estou muito contente com os meus jogadores. As substituições ajudaram a equipa”

Aursnes na direita

“Não me arrependo porque tenho de tomar as minhas decisões sempre antes dos jogos e não depois. Estou feliz por o Bah estar de volta, esteve seis semanas fora, não podia fazer os 90 minutos. O Ristic também regressou hoje pela primeira depois após lesão”

Falhar a conquista do título em Alvalade

“Eu sei o que os adeptos querem e nós queremos dar-lhes o campeonato. Tentámos de tudo para consegui-lo hoje, mas não conseguimos. Sermos campeões em casa também pode ser fantástico. Não posso prometer o título, posso prometer que vamos fazer de tudo para nos sagrarmos campeões”