Para já, Roger Schmidt sente-se “0%” campeão, mas “a equipa mostra semana após semana que não quer ser parada”

A intensidade neste jogo

“Claro, sabes da situação, também sabíamos que ia ser um jogo muito difícil, eles são uma equipa muito física e que usa muito a segunda bola, precisávamos de ser uma equipa intensa que matasse o jogo o mais cedo possível. A equipa mostrou, mais uma vez, uma grande atitude e um grande espírito, foi top em termos táticos. Merecemos ganhar. A equipa mostra semana após semana que não quer ser parada e quer ser campeã. Agora, temos que dar mais um passo.”

Marcar cedo era o plano?

“Sim, era o que tínhamos falado antes do jogo, nas últimas três partidas começámos sempre bem, mas não marcámos, e hoje queríamos estar mais focados em concretizar as nossas oportunidades. Estar mais calmos e sentirmo-nos livres. Fomos a melhor equipa, mas no futebol nunca se sabe, por isso queríamos marcar o mais cedo possível e fazê-lo à nossa maneira.”

Melhor exibição dos últimos jogos?

“Hum, acho que jogámos os últimos jogos a um nível top. Respeito muito o Portimonense, mas o Braga está a fazer uma grande época. Queríamos acabar a um nível top e os jogadores serem capazes de fazer isso é um ótimo sinal de que podem jogar este tipo de futebol.”

Sente-se já campeão?

“Não, de todo, 0%. Ou és campeão ou não és, ainda não está decidido. Respeito muito o futebol e qualquer adversário, é claro que estamos numa situação muito boa e podemos sê-lo com mais uma vitória, mas será um jogo muito difícil contra o Sporting na próxima jornada.”