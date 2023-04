António Silva, o defesa central mais promissor do mundo

O internacional português António Silva é o defesa central mais promissor do mundo, numa análise do Observatório do futebol (CIES) a 200 futebolistas com menos de 20 anos em 75 campeonatos.

Com base no desempenho no último ano, entre minutos jogados, nível desportivo e resultados, o jogador do Benfica, de 19 anos, é apontado como o central mais promissor, numa lista em que Ousmane Diomandé, do Sporting, é 11.º.

Globalmente, António Silva é apontado pelo CIES como o quarto futebolista sub-20 mais promissor de todos, apenas atrás de Gavi (FC Barcelona), Jude Bellingham (Borussia Dortmund) e Marcos Leonardo (Santos).

Por setores, o CIES referencia mais dois futebolistas portugueses, nomeadamente Gonçalo Ribeiro (FC Porto), 19.º nas promessas nos guarda-redes, Dário Essugo (Sporting), 20.º nos médios defensivos, e Chermiti (Sporting), 18.º nos avançados.

Nos médios mais recuados é apontado também o argentino Mateo Talongo (Sporting), em oitavo, e nos extremos esquerdos o norueguês Andreas Schjelderup, em sétimo.